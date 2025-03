Guerra da Rússia-Ucrânia: Lista de eventos-chave, dia 1.112 | Notícias da Guerra da Rússia-Ucrânia

Jens-Frederik Nielsen, o líder do Partido Central Droit Les Democratas (à esquerda) durante a noite eleitoral organizada por seu partido em um café Nuuk, Groenlândia, terça-feira, 11 de março de 2025. Mads Claus Rasmussen / AFP

Até então, em oposição, o partido da lei do centro, os democratas venceram as eleições legislativas na Groenlândia com 29,9 % dos votos, apesar do empurrão do Partido Nacionalista em favor da rápida independência do território autônomo dinamarquês, de acordo com os resultados oficiais publicados na quarta -feira, 12 de março. As partes da coalizão até agora no poder registram um claro declínio, colocando -se na terceira e quarta posição da votação.

De acordo com os resultados mais recentes, o Partido dos Democratas, treinamento auto -proclamado “Social-liberal” Favorável à independência a longo prazo, multiplicada por mais de três sua pontuação nas eleições anteriores em 2021. Os nacionalistas de Naleraq, o treinamento mais comprometido ativamente, de modo que o território autônomo dinamarquês quebrou os vínculos restantes com Copenhague, fica em segundo lugar com 24,5 % dos votos.

A coalizão de saída composta por inuit Ataqatigiit (IA, esquerda ecológica) e Sium-Docrats of Siumut foi amplamente sancionada pelos eleitores, que se mudaram em massa. A perda de 15,3 pontos e Siumut 14,7 em comparação com a última votação há quatro anos. Nunca as eleições da Groenlândia tiveram um impacto internacional, uma conseqüência dos objetivos do presidente americano, que quer tomar o território, elevando a cenoura e o bastão.

“Os democratas estão abertos à discussão com todas as partes e em busca da unidade, especialmente com o que está acontecendo no exterior”disse seu jovem líder de 33 anos, Jens-Frederik Nielsen, ex-campeão de Badminton Groenlandiano. “Nós respeitamos o resultado da eleição”reagiu, por sua parte, no KNR, o primeiro -ministro cessante, Mudo Evegee, chefe da IA.

Mais de 70 % de participação, sem maioria

Nenhuma das partes em posição de obter a maioria nos 31 assentos no Parlamento, as negociações agora serão necessárias para formar uma aliança. Em particular, isso terá que esboçar os termos e um calendário que leva à independência que a grande maioria dos 57.000 habitantes desejar.

Um sinal, talvez, de um efeito Trump, a participação foi alta, mais de 70 %. Convencido de que ele pode apreender ” de qualquer jeito “ Do território autônomo dinamarquês, o presidente americano republicano tentou até o último minuto pesar nas eleições, causando estupefação, rejeição e, mais raramente, entusiasmo entre os 57.000 habitantes.

A única assembleia de voto de Nuuk, a capital da Groenlândia, não desapareceu na terça -feira para as eleições legislativas que provavelmente esboçarem um calendário que leva à independência do território. Inicialmente agendado às 20h (23h em Paris), seu cronograma de encerramento foi estendido por meia hora para permitir que todos os eleitores, na fila de depositar seu boletim, a prova de uma alta taxa de participação, confirmada por autoridades eleitorais.

O primeiro -ministro da Groenlândia, e MUTE EGEDE – do qual eram 38e Aniversário -, votou no início da manhã, sem fazer uma declaração. “Nosso país está nos olhos do ciclone”ele havia lançado o dia anterior no Facebook. “O mundo exterior olha de perto e vimos recentemente o quanto eles tentam influenciar nosso país. »»

Diferenças no calendário da possível independência

A campanha girou em torno da saúde, educação, economia, mas também laços futuros com a Dinamarca, que continua a exercer as funções soberanas (diplomacia, defesa, moeda etc.) na ilha. Com quase 90 % de inits, os Groenlanders deploram terem sido tratados historicamente como cidadãos de segunda classe pelo antigo poder colonial, acusados ​​de ter sufocado sua cultura, passam a forçar e se retirar de crianças para suas famílias.

Um sentimento reforçado pela recente transmissão na televisão pública dinamarquesa de um documentário – criticou e finalmente retirado – dizendo que a Dinamarca havia consumido enormes lucros da exploração de uma mina de choro na ilha, mas frequentemente apresentada como um fardo financeiro.

Como a grande maioria da população, todos os principais partidos da Groenlândia desejam independência, mas divergem no calendário. Algumas pessoas rapidamente querem Naleraq-While, como os dois componentes da coalizão de saída, IA e Siumut (social-democratas), o condicionam ao progresso econômico da Groenlândia.

Coberto com 80 % de gelo, o território depende economicamente da pesca, o que representa quase todas as suas exportações, e a ajuda anual de cerca de 530 milhões de euros pagos por Copenhague, ou 20 % do produto interno bruto local. Para os separatistas mais impacientes, a Groenlândia poderia permanecer em seu próprio recurso, graças aos seus recursos minerais. Mas o setor de mineração permanece embrionário por enquanto, pesado por altos custos operacionais.

