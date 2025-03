A idade do diagnóstico de Suzanne O’Sullivan Review – não prejudique | Livros de saúde, mente e corpo

Adam Rutherford



CE nadar em oceanos de charlatanismo. A mídia é inundada de informações erradas sobre saúde e pseudo-diagnósticos com base em vibrações e não em evidências. Livros inundados de erro e suposição inundam nossos gráficos, escritos por pessoas não qualificadas para escrevê -las. Nossos ouvidos estão cheios de podcasts populares que reivindicam benefícios à saúde, mas realmente apenas vendendo suplementos alimentares não regulamentados. E Robert Kennedy Jr, um homem que passou a vida inteira vomitando o Jibber-Jabber, agora é o Secretário de Saúde dos EUA. A vacinação é sem dúvida a intervenção de saúde mais bem -sucedida na história (com a possível exceção do saneamento) e agora mais do que nunca devemos estar se aquecendo no fato de que uma pandemia global foi aproximada por vacinas seguras e eficazes.

Mas aqui está o enigma: os diagnósticos médicos estão aumentando em geral, em muitos casos dramaticamente, e isso é combustível para o setor de desinformação médica. O exemplo mais óbvio é o autismo, cuja incidência disparou em algumas décadas, correlacionada com, mas não causada por um aumento na vacinação. Os diagnósticos de câncer também estão em alta. Muito mais pessoas parecem ter TDAH hoje em dia, que mal estava por perto quando eu estava na escola. E milhões agora suportam Long Covid, uma doença com um balde de sintomas que não existiam há cinco anos.

Alguns pessimistas farão você acreditar que tudo isso reflete uma sociedade cada vez mais moribundo, que sofre de declínio patológico-a vida moderna está nos deixando doentes, segue o mantra mal informado. Felizmente, Suzanne O’Sullivan está aqui para ajudar, e sua voz merece amplificação. Trinta anos, um médico, 25 neurologista, seus excelentes livros ocupam um espaço que uma vez dominou por Oliver Sacks, onde contos individuais de doenças e angústias revelam verdades mais amplas sobre ciência, medicina e pessoas.

Uma maneira de refutar a tese da sociedade doente é argumentar que os diagnósticos aumentaram porque agora somos mais cientificamente alfabetizados; A esquecimento foi substituída por maior consciência e precisão molecular, e estamos de fato mais saudáveis ​​do que nunca por causa dessa exatidão recém -descoberta. Mas em seu excelente novo livro, O’Sullivan oferece uma terceira possibilidade; Essa variação na saúde corporal e mental está sendo desnecessariamente médica e patologizada: “Não estamos ficando mais doentes – estamos atribuindo mais à doença”.

Ela descreve uma trindade de “overs”. Sobrediagnóstico, onde um problema médico é tratado quando o tratamento pode não ser necessário; A supermedicalização, onde comportamentos não médicos são transformados no negócio dos médicos; e subjacente a ambos, sobretecção: somos sempre melhores na identificação de sinais de doença, às vezes mais cedo do que o necessário, quando esses indicadores podem não acabar por pressagiar a própria doença. Por exemplo, alguns estudos mostraram que os programas de triagem precoce para câncer podem resultar em tratamento árduo quando o próprio câncer não era inevitável.

Juntamente com a análise equilibrada dos dados epidemiológicos sobre próstata e câncer de mama, O’Sullivan examina o crescimento de condições comportamentais como autismo e TDAH. O tom não é zombeteiro ou desdenhoso, como pode ser desmistralhos da ciência ruim com tanta frequência. O’Sullivan está cheio de compaixão, cuidado e graça.

Ela apresenta estudos de caso de pacientes pseudonimizados e cada um destaca as iguarias envolvidas. Poppy é autista. Ela é clara que não é uma pessoa com autismo, pois não o leva em uma bolsa – é parte da maneira como é. Seu diagnóstico a ajuda a se entender, e talvez ajude os outros a entender seu comportamento. No passado, Poppy poderia ter sido uma criança em sua classe que era um pouco estranha e era intimidada por sua incomum. Agora, o rótulo ajuda seu processo a ser atípico. Em crianças diagnosticadas com autismo moderado ou leve, há muitas evidências de que o diagnóstico pode ser benéfico, mas há evidências emergentes de que também vem com danos significativos: uma redução da auto-estima, uma relutância em tentar coisas por causa de uma percepção de que ser autista os tornará mais difíceis. Nos adultos, há poucas evidências de benefícios ou danos do próprio diagnóstico.

O’Sullivan dedica um capítulo à doença de Lyme e ao longo covid, duas doenças com um conjunto de sintomas notoriamente amplo que pode ser alterado para a vida. A causa da doença de Lyme é bem conhecida, uma infecção bacteriana transmitida por carrapatos de veados, mas os pacientes suportam todo o espectro de maus -tratos, da descrença ao enorme sobrediagnose com base em evidências biológicas limitadas. A taxa de erros de diagnóstico é estimada como 85%, facilitada por médicos que podem não entender as ferramentas que estão usando, fornecidas por um conjunto muito pequeno de empresas que alguns podem acusar de explorar as pessoas desesperadas por respostas sobre seus problemas nebulosos, mas inegáveis. Long Covid, da mesma forma, tem efeitos que não se limitam a nenhum órgão ou sistema anatômico. Posso dizer, como alguém que o teve, que também é muito real. Singularmente, porém, o diagnóstico de Long Covid foi liderado pelo público, geralmente através das mídias sociais. O’Sullivan argumenta que isso complicou definição científica e estudo metódico.

Essas são áreas incrivelmente difíceis de explorar. A medicina, é claro, existe para ajudar as pessoas. Trata -se de identificar e tratar doenças, mas também para impedir que as pessoas fiquem doentes em primeiro lugar. Os fatores que influenciam esses objetivos aparentemente simples são extremamente complexos, abrangendo uma base de evidências científicas em constante evolução e critérios de diagnóstico em constante mudança. Os manuais de carne que descrevem problemas de saúde mental (os mais conhecidos dos quais é o manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais ou DSM) têm histórias de quadriculado. Eles permanecem amplamente utilizados, mas fortemente criticados – pela falta de confiabilidade de seus diagnósticos, para as linhas arbitrárias que dividem o que é considerado normal da doença mental e do viés cultural.

O’Sullivan é corajoso em assumir esse assunto, e ela atinge o alvo. Eu tenho pouca tolerância a velhos tediosos, sobre como “em nossos dias, você acabou de se dar bem”, ou “agora todo mundo tem autismo/TDAH”, ou o pior de todos os jovens hoje são flocos de neve delicados, medicando tudo e culpando todos os outros. Além de qualquer coisa, esse sentimento foi expresso por todas as gerações mais velhas por milhares de anos. Então, como você assume um verdadeiro conjunto de problemas na medicina, preocupando-se com o que pode ser visto como codificado como conservador, sem se deitar com os furos à base de vibrações que vão bater com os punhos hammy em mesas em acordo de preconceito? A resposta é: com cuidado. O’Sullivan é um excelente escritor de fluidos e um orador eloqüente, mas estou me preparando para inserir aliado de emissoras de direita durante suas aparições muito merecidas.

Em um mundo em que a desinformação médica e a desinformação florescem, e as pessoas morrem como resultado, é preciso coragem para combatê -las sem ceder a estereótipos. Mas é isso que a idade do diagnóstico faz tão bem. Ignore a legenda – “doença, saúde e por que a medicina foi longe demais ‘ – o sensacionalismo dos editores que esconde um livro compassivo e medido. Sua mensagem geral é clara: o diagnóstico é uma ferramenta a ser usada com a maior cautela, e a tolerância à diferença e para a imperfeição pode percorrer um longo caminho para nos manter saudáveis.