“Hannah Arendt nunca se apresentou como intelectual”

Kemi Badenoch tinha 16 anos quando voltou para Londres vindo de Nigéria. Ela estava sozinha e só tinha £100 (cerca de €120/$130) no bolso. Seus pais a enviaram para o Reino Unido onde ela poderia construir uma vida melhor, longe do caos político de seu país natal e do regime militar. Quando não estava na escola, ela se sustentava trabalhando no McDonald’s.

Hoje, Badenoch, 44 anos, é o próximo líder do Partido Conservador do Reino Unido, também conhecido como Conservadores. Ela culpou a política de esquerda pela destruição da Nigéria e disse que foi por isso que se tornou fã do falecido primeiro-ministro britânico. Margareth Thatcher. Badenoch disse que compartilha dos “valores de autossuficiência” de Thatcher, responsabilidade pessoal e mercados livres.”

Assim como a Dama de Ferro, Badenoch é destemido e combativo. Ela acredita que o conservadorismo está em crise e que o seu partido tem de “voltar ao caminho certo”, tendo perdido de vista os seus princípios e valores. Para ela, isso ficou claro desde que o partido eleições gerais derrota em julho. Os conservadores passaram de 365 assentos e maioria absoluta no parlamento para apenas 121.

Badenoch não tem medo de polêmica

Nos meses desde que o ex-primeiro-ministro Rishi Sunak anunciou a sua intenção de renunciar após a derrota desastrosa dos conservadores, Badenoch dominou as manchetes. Ela, juntamente com Robert Jenrick, ex-ministro da Imigração no governo de Sunak que, como Badenoch, faz parte da direita do partido, foram os dois últimos candidatos na disputa pela liderança do partido.

Robert Jenrick foi o último rival de Badenoch na corrida para substituir Sunak como líder do partido Imagem: Jordan Pettitt / empics / aliança de imagens

A mãe de três filhos disse recentemente que o salário-maternidade era “excessivo”, o que lhe fez perder o apoio de muitas mulheres. De acordo com UNICEFo Reino Unido tem um dos piores desempenhos na Europa no que diz respeito à política familiar e os pais já recebem benefícios limitados. Mais tarde, Badenoch esclareceu seus comentários, dizendo que “acreditava no salário-maternidade”.

As suas observações num evento paralelo na conferência do Partido Conservador, de que 5-10% dos funcionários públicos eram “muito, muito maus… deviam estar na prisão, maus”, não foram bem recebidas por todos. Um dirigente sindical pediu a Badenoch que retirasse os seus comentários, que ela argumentou serem uma piada.

A ex-ministra do Comércio, nascida em Londres, filha de pais nigerianos e criada em Lagos, também não mede as palavras quando se trata do tema migração . Ela acredita que os eleitores britânicos querem urgentemente que a migração seja controlada.

“Se for eleito, EU irá desenvolver o mais completo e plano mais detalhado para controlar a imigração que qualquer partido político já propôs”, escreveu ela em um artigo de setembro para o jornal diário britânico O telégrafo.

Badenoch acredita que as pessoas que vêm para a Grã-Bretanha devem integrar e adoptar os valores britânicos e propôs a implementação de uma “estratégia de integração”.

“Nunca devemos permitir que a nossa tolerância seja aproveitada por aqueles que chegam, apenas para minar os próprios valores que nos permitiram ter sucesso”, escreveu ela em O telégrafo.

‘Se você me atacar, eu vou revidar’

Aqueles que criticam Badenoch têm que estar prontos para a luta. “Se você me atacar, eu revido”, disse ela em entrevista à Sky News no final de setembro.

Ela disse que seu pai, que era médico, incutiu nela um senso de “responsabilidade pessoal” e lhe ensinou que não se deve desviar do caminho pelo que as outras pessoas dizem.

Formado em ciência da computação pela Universidade de Sussex, Badenoch saiu do mundo bancário para a política. Ela ingressou no Partido Conservador aos 25 anos e rapidamente subiu na hierarquia, começando na Assembleia de Londres e tornando-se membro do parlamento em 2017.

Apenas dois anos depois, o primeiro-ministro Boris Johnson nomeou-a subsecretária de Estado parlamentar para crianças e famílias. Ela então se tornou ministra da igualdade em 2021. Johnson’s sucessora, Liz Trussnomeou-a secretária de Estado do Comércio Internacional em 2022.

Badenoch tem ‘autenticidade’

Charles Walker, um ex-legislador conservador, acompanhou com interesse a ascensão política de Badenoch. Ele disse que ficou claro desde o início que ela tinha “algum fator X” e “autenticidade”, dizendo à DW que as pessoas gostavam dela.

“Eles realmente querem. Ela não é uma máquina política, e acho que isso é importante”, disse ele, acrescentando que a sua origem na África Ocidental a tornou particularmente interessante.

No entanto, ele não está convencido de que ela seja a nova Thatcher. “Não se trata apenas de ter opiniões fortes. Margaret Thatcher tinha as suas opiniões sustentadas intelectualmente e era pragmática”, disse ele. “Temo que muitos dos nossos candidatos, homens e mulheres, que tentam canalizar Thatcher apenas pensem que é Thatcher porque têm cotovelos afiados e opiniões fortes que os tornam herdeiros de Thatcher, e têm um forte voz.”

Motins de extrema direita perturbam a comunidade muçulmana do Reino Unido Para ver este vídeo, ative o JavaScript e considere atualizar para um navegador que suporta vídeo HTML5

Jill Rutter, investigadora do Reino Unido num think tank Changing Europe, disse que Badenoch tem mais probabilidades de se envolver numa guerra cultural do que o seu candidato rival, Jenrick. Badenoch disse que ela não é uma “mudanças climáticas cético”, mas não apóia a meta de emissões líquidas zero do Reino Unido para 2050. Ela também criticou a “decisão tola do governo trabalhista de proibir novas licenças para a produção de petróleo no Mar do Norte” como “fanática” em O Telégrafo.

“Certamente não sou um incendiário. Eu sou um conservador’

Como ministra do Comércio, Badenoch também mostrou que pode ser pragmática. Embora ela fosse a favor Brexitela disse que o governo não revogaria as leis da UE “só por fazer”, provocando a ira dos defensores do Brexit.

“Não é a fogueira das regulamentações – não somos incendiários”, disse Badenoch mais tarde. “Certamente não sou um incendiário. Sou um conservador.”

Para o novo Primeiro Ministro Keir StarmerBadenoch poderia revelar-se um adversário desagradável. Rutter disse que Badenoch provavelmente o enfrentaria “frontalmente, a todo vapor” como o novo líder conservador.

Mas ela questionou se Badenoch tinha “visões claras e coerentes sobre como tornar o Estado mais pequeno”, acrescentando que não houve muito da sua parte “sobre o conteúdo” em relação às reformas de saúde e à tributação.

Este artigo foi escrito originalmente em alemão.