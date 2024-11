Hoje é Dia: pela 1ª vez, 20 de novembro será feriado nacional

No ano passado, muitos pilotos na estreante etapa da Fórmula 1 em Las Vegas ficaram particularmente irritados com a programação: Os horários extremos das sessões noturnas, que também faziam parte de uma rodada dupla – alguns pilotos sugeriram uma mudança. E eles mal podiam acreditar em quando tudo ficou ainda pior no calendário de corridas para a temporada de 2024:

Desta vez, Las Vegas não só dá início a uma rodada tripla, mas também vai direto para o Catar: o GP do ano passado foi, de longe, o mais difícil do ano para os pilotos, devido ao calor extremo e às condições da pista.

Apesar disso, os organizadores esperem que o desgaste físico seja significativamente menor este ano, já que a corrida de 2023 foi realizada no início de outubro, quase dois meses antes do início do ano.

Os problemas com os pneus e os meios-fios que causaram problemas naquela época também devem ser resolvidos, mas o Circuito Internacional de Losail ainda está mantendo a sprint mais estressante para 2024.

E as dificuldades extremas de viagem imediatamente após o fim de semana insone em Las Vegas também não mudarão: cerca de 13 mil quilômetros de avião separam Vegas e os Emirados. Isso significa pelo menos 20 horas de viagem e, acima de tudo, uma diferença de fuso horário de onze horas!

Verstappen: “Voando quase para o outro lado do mundo”

“Eu sempre disse que há muitas corridas no calendário – para mim, [o problema] é principalmente a viagem com os diferentes fusos horários, como agora entre Vegas e Catar”, explicou Max Verstappen quando perguntado pelo Motorsport-Total.com, portal-irmão do Motorsport.com: “Estamos quase voando para o outro lado do mundo novamente.”

De Las Vegas, a Fórmula 1 voa metade do mundo para o Qatar Foto: Motorsport Images

“Poderíamos fazer um trabalho um pouco melhor se tivéssemos trincas de corrida um pouco mais próximos, isso faria mais sentido para mim. É algo que provavelmente deveríamos analisar: Se já estamos fazendo tantas corridas, que elas sejam mais próximas umas das outras”, diz o tricampeão, embora esteja ciente: “É claro que isso depende da venda de ingressos novamente”.

Apesar de agora existirem três corridas nos EUA, elas não são realizadas juntas, por exemplo, para que os eventos individuais não tirem os visitantes uns dos outros: Miami acontece em maio, Austin em outubro e Las Vegas agora no final de novembro.

“Mas sim, quero dizer, no final você tem que encontrar um meio termo, não é?”, diz Verstappen: “É um longo voo de Las Vegas para o Catar. Mas depois disso estamos no Catar e de lá voamos para Abu Dhabi, o que é bom, não é um problema para mim.” A distância entre o penúltimo GP e o final da temporada é de menos de 400 quilômetros.

Com relação ao momento da rodada tripla final, Verstappen ressalta: “É o fim da temporada e, se você já está um pouco cansado, também é mais fácil ficar doente. Voar por um período de tempo tão longo não ajuda”.

Nem mesmo o colete de resfriamento ajudou Lance Stroll: ele chegou a desmaiar no Qatar em 2023 Foto: Motorsport Images

A maioria dos colegas de F1 concorda com o holandês: “Como Max disse, acho que podemos fazer um trabalho melhor simplesmente ligando as corridas geograficamente. Que façamos a Ásia, depois a América, depois o Oriente Médio, e assim por diante”, explica Lance Stroll, piloto da Aston Martin.

“Ainda há muitos saltos de um lado para o outro, com o jet lag, e também para o pessoal das equipes”, comenta o canadense: “Acho que nós, como pilotos, ainda temos muita facilidade em comparação com alguns dos membros da equipe que têm dificuldade para se locomover”.

Esteban Ocon, da Alpine, concorda com esse sentimento em relação à próxima trinca de corridas. Falando ao Motorsport-Total.com, ele lembra: “Acho que todo mundo ficou arrasado depois de Vegas. Muitas pessoas ficaram doentes porque não tiveram luz do dia, foi extremamente difícil”.

No entanto, Ocon se alegra com o fato de que a equipe estará pelo menos descansada para a corrida noturna depois de uma pausa de quase três semana.

“Temos uma longa pausa antes de começarmos essas corridas difíceis e a rodada tripla no final da temporada. É claro que sempre haverá opiniões diferentes sobre isso, alguns provavelmente gostariam de continuar e terminar o ano mais cedo”, diz o francês.

Não tem boas lembranças de sua última participação em Las Vegas: Esteban Ocon Foto: circuitpics.de

O piloto da Haas, Nico Hülkenberg, também expressa compreensão pela formação de blocos no apertado calendário de corridas: “Para ser honesto, eu pessoalmente não me importo”, disse o alemão ao Motorsport-Total.com: “Acho que é mais por causa das equipes e dos funcionários, que obviamente têm muito estresse, muitas horas de trabalho e pouco descanso durante as corridas triplas e duplas”.

No entanto, Hulkenberg também vê o sentido por trás do agrupamento de datas: “Acho que foi feito dessa forma para dar às equipes e a todos os envolvidos um pouco mais de espaço para respirar no meio. Trinca, semana de folga, e depois folga de novo. Mas isso não muda muito para mim”.

No entanto, muitos no paddock estão insatisfeitos com a programação de Las Vegas e Catar como corridas consecutivas e o início de uma rodada tripla – o piloto da Williams, Alex Albon, pelo menos, ainda tem esperança de que o adiamento do problemático GP do ano passado, mais voltado para os meses “invernais” no estado do deserto, tenha um efeito positivo:

“Para mim, será interessante ver se foi suficiente mudar o Catar para um pouco mais tarde no ano, se as temperaturas serão tão diferentes”, disse Albon ao Motorsport-Total.com.

De acordo com o piloto da Williams, muito das ‘dores de cabeça’ dependerão do comportamento dos pneus, “do que fizermos lá, se será uma corrida de classificação como essa novamente. Se tudo estiver sob controle, tudo deve correr bem. Mas se for como no ano passado, a corrida será ainda mais difícil”.

Um Alex Albon cansado, em algum momento depois da meia-noite na cidade do jogo… Foto: circuitpics.de

O fato de a exaustiva viagem a Las Vegas estar programada para pouco antes da corrida “certamente não é o ideal. Se pudesse ser feito de outra forma, eu aceitaria”, diz Albon: “Em Las Vegas, talvez esteja quatro ou cinco graus (celsius), então chegar a 34, 35 graus, que parecem 42, 43, não vai ser fácil”.

O piloto da Mercedes, George Russell, também não tem ilusões sobre as condições extremas que os pilotos enfrentarão: “É um programa de perda de peso muito bom, se é isso que você quer”, diz o britânico, que não perdeu o senso de humor.

Os pilotos perdem até cinco quilos durante a corrida em batalhas de calor extremo, como no Catar ou em Singapura, e é por isso que a FIA concordou recentemente com as equipes sobre a introdução de kits de resfriamento para os pilotos.

No entanto, esses kits não serão introduzidos até 2025, portanto, até lá, os pilotos terão que se preparar para o calor extremo usando métodos convencionais: “Pessoalmente, eu uso mais camadas: Quando saio para correr ao ar livre, uso três camadas por baixo e três por cima, para me acostumar”, revela Russell.

O piloto da Mercedes ressalta: “Se olharmos para outros esportes, quando estamos em épocas extremamente quentes, no futebol, por exemplo, há intervalos para beber a cada 15 minutos ou mais, como na época da Copa do Mundo (Catar 2022). Você também tem um intervalo de um quarto de hora no intervalo para se reidratar e fazer qualquer coisa”.

Não é assim na Fórmula 1: “Ficamos a todo vapor no carro, com nossas roupas à prova de fogo, por duas horas. Isso é um grande desafio”, diz Russell. Especialmente quando você acaba de viajar para o outro lado do mundo, cansado demais, já tem 22 corridas em seu currículo e o grande final da temporada ainda está a uma semana de distância”.

