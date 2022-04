Homem com transtorno psíquico tira a própria vida no meio da rua em Brasiléia

Era por volta das 5h30 desta terça-feira, dia 26, quando as autoridades policiais do município de Brasiléia, foram acionadas para verificar um homem que estaria caído na rua de acesso ao Bairro Leonardo Barbosa.

No local, encontraram Gleison Borges de Araújo, de 33 anos, natura da capital do Acre, Rio Branco, já sem vida devido um corte de arma branca (facão), no pescoço feito por ele mesmo.

Segundo foi levantado com familiares que foram até o local, Gleison era dependente químico e sempre tinha transtornos causados pelo vício e até mesmo teria agredido pessoas. Na manhã desta terça, estava atacando pessoas na rua com o facão dizendo que iria se matar.

Foi quando passou o facão no pescoço atingindo a veia jugular interna, lhe causando o sangramento mortal. Guarnição da Polícia Militar do 5º Batalhão foram até o local, onde constataram a morte do homem e acionaram a equipe técnica da Polícia Civil, que resgatou o corpo para ser transferido para o Instituto Médico Legal (IML), na Capital e realizar exame cadavérico.

O caso será analisado pela equipe da Polícia Civil de Brasiléia, sob o comando do delegado Cristiano Castro, onde ouvirá testemunhas para constar a principal causa da morte do homem.

Por Alexandre Lima