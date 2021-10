Homem é encontrado morto na região da Baixada da Sobral

O corpo do idoso José Ribamar Vasconcelos, de 59 anos, na noite deste quarta-feira (27), na rua 10 de Novembro, no bairro Boa União, região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo informações de familiares, Ribamar estava sem contato com a família desde sábado (23), quando participou de um almoço com a namorada e voltou para a própria residência. No domingo, a família já não conseguiu mais conversar com o homem e foram avisados de um mal cheiro que vinha da casa de José. Ao chegar no local, familiares quebraram o cadeado e entraram pelo portão, e já avistaram o homem dentro de uma rede na parte de trás da residência.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas quando os socorristas chegaram no local, só puderam constatar que José já estava sem vida.

A área foi isolada para os trabalhos da perícia. Agentes do Instituto Médico Legal (IML) recolheram o corpo e levaram para a sede, onde serão realizados os devidos exames cadavérico. Um lado deverá ficar pronto em 30 dias, dizendo as causas da morte do idoso.

Leia Também: Bandidos morrem após sequestrarem motorista de app e trocarem tiros com a polícia no Acre

Agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) foram ao local fazer os primeiros levantamos. A suspeita é de morte natural.

Com informações de Na Hora da Notícia