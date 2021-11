Homem é ferido a golpes de faca e vai parar em estado grave no Pronto-Socorro

O morador de rua identificado como Fernando Gomes, de aproximadamente 30 anos, foi ferido a golpes de faca na noite desta segunda-feira, 29, na ladeira do Bola Preta, no bairro Preventório, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Fernando foi abordado por um homem não identificado que, em posse de uma faca, desferiu quatro golpes que o atingiram na região da cervical. Após a ação, o criminoso fugiu do local.

Populares que passavam pelo local acionaram a ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam Fernando ao Pronto-Socorro de Rio Branco. De acordo com o médico do SAMU, o paciente não estava sentido os estímulos pelo corpo e o seu estado de saúde é considerado grave.

A Polícia Militar esteve no local, fez patrulhamento na região em busca de prender o autor do crime, porém, não obtiveram êxito.

O caso será investigado pelos Agentes de Polícia Civil da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).