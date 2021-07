Homem é morto com tiro na cabeça na Cidade do Povo

Um homem ainda não identificado pela polícia, foi morto com dois tiros em via pública na madrugada desta segunda-feira, 26, na rua Jessé Santiago, nas proximidades do Terminal de Integração do Conjunto Habitacional Cidade do Povo, em Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, a vítima estava caminhando na rua quando homens não identificados, se aproximaram em um carro preto, e em posse de uma arma de fogo, um dos criminosos efetuou dois tiros que atingiu o ombro e a cabeça da vítima. Após a ação, os criminosos fugiram do local.

Populares que passavam no local acionaram a ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), mas quando os paramédicos chegaram ao local, a vítima já se encontrava morta.

A Polícia Militar foi acionada e isolou a área para os trabalhos do perito em criminalística, em seguida, fizeram patrulhamento na região em busca de prender os autores do crime, mas não obtiveram êxito.

O corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos. O caso segue sob investigação dos Agentes de Polícia Civil da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). A polícia não soube informar a motivação do crime.