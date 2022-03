Homem faz mulher de refém dentro de farmácia em Cruzeiro do Sul e polícia tenta negociar

Ocorrência ainda está em andamento. Homem está com a mulher dentro da farmácia que fica localizada na Vila Lagoinha, nas proximidades de BR-364.

Um homem faz uma mulher de refém dentro de uma farmácia em Cruzeiro do Sul, interior do Acre, desde a manhã deste sábado (19). A Polícia Militar da cidade está no local e tenta negociar como o homem para que ele solte a vítima, que seria atendente do local.