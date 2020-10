Homem leva três tiros e se joga em barranco para fugir de bandidos na Cidade Nova

Maicon Duarte de Souza, 39 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio na noite da quinta-feira (8), na rua Beira Rio, no bairro Cidade Nova, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

De acordo com o apurado pela reportagem, o homem estava caminhando pela rua, quando dois homens numa motocicleta se aproximaram dele e o passageiro efetuou cerca de 3 tiros. Dois disparos atingiram o rapaz, sendo um tiro na perna e outro no abdômen.

Ainda durante a ação, o criminoso tentou efetuar mais tiros, porém, a vítima correu, se jogou em um barranco e caiu a uma altura de aproximadamente 10 metros, conseguindo escapar da morte. Os meliantes fugiram do local em seguida.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e, para salvar a vida de Maicon, tentou descer e tirar o homem do barranco. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas os socorristas do Samu conseguiram tirar a vítima e levá-la ao pronto-socorro de Rio Branco em estado estável.

A Polícia Militar tentou procurar pelos autores do crime, mas nenhum suspeito foi preso até o momento. A motivação seria mais um capítulo da guerra entre as facções criminosas. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).