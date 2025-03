Homem preso por negligência grave – DW – 11/11/2025

Dharna Noor in Houston



Como combustível fóssil ataque de interesses clima litígios de prestação de contas, advogados ambientais soou um novo aviso de que eles estão seguindo um caminho que destruiria todas as perspectivas futuras para esses casos.

Quase 200 grupos de defesa pediram Democrático Representantes para “rejeitar“ proativamente e afirmativamente ”rejeitar possíveis tentativas da indústria de obter imunidade de litígios.

“Temos motivos para acreditar que a indústria de combustíveis fósseis e seus aliados usarão o caos e o excesso do novo governo Trump para tentar mais uma vez … proteger -se de enfrentar consequências por suas décadas de poluição e engano”, diz um carta ao Congresso na quarta -feira. Foi assinado por 195 grupos ambientais como o Sierra Club, o Earthjustice e o Sunrise Movement; organizações sem fins lucrativos legais, incluindo a Associação Americana de Justiça e Justiça Pública; e dezenas de outras organizações.

Na última década, estados e municípios trouxeram mais de 30 ações judiciais acusando o grande petróleo de encobrir intencionalmente os riscos climáticos de seus produtos e buscando potencialmente bilhões de danos. Os réus trabalharam para matar os casos, com sucesso limitado.

Um anúncio em um caminhão na conferência de petróleo e gás da Cerawek em Houston. Fotografia: Dharna Noor

Agora, com os republicanos no controle da Casa Branca e ambas as câmaras do Congresso, os advogados temem que a indústria vá além, buscando imunidade total de todos os processos climáticos existentes e futuros. Para fazer isso, eles poderiam fazer lobby por uma renúncia de responsabilidade como a concedido à indústria de armas de fogo em 2005, que tem bloqueou com sucesso a maioria das tentativas de responsabilizá -los pela violência.

“Os legisladores devem rejeitar decisivamente qualquer tentativa da indústria de combustíveis fósseis de fugir da responsabilidade e garantir a justiça hoje e o direito das gerações futuras de responsabilizar os poluidores por decretos de engano”, disse a missiva, que é endereçada ao líder da minoria da Câmara, Hakeem Jeffries e líder do Senado, Chuck Schumer.

As empresas de combustíveis fósseis disputam um cartão tão livre do Jail há anos. Em 2017, uma coalizão de autoridades republicanas, economistas e empresas de petróleo proposto Responsabilidade legal como condição de um imposto sobre carbono, argumentando que o setor não poderia resistir a ambos. Quando o conselho abandonou a proposta de renúncia dois anos depois, a Exxon ameaçou deixar o grupo, documentos intimados pelo Senado mostrar.

Então, em 2020, uma renúncia foi silenciosamente incluída em um rascunho de um pacote de gastos covid-19, mas depois foi removido, o O tom de clima investigativo perfurado encontrado.

Essa renúncia só poderia passar pelo Senado com apoio da supermaiidade, exigindo apoio de alguns democratas. Em uma entrevista em janeiro, Michael Gerrard, especialista em direito climático da Universidade de Columbia, disse que é “difícil imaginar” que venceu o apoio bipartidário. Mas os advogados temem que as empresas de petróleo possam pressionar as autoridades a mais uma vez colocar a proposta em uma parte maior e de passagem obrigatória.

“Os democratas precisam estar em guarda”, disse Aaron Regunberg, diretor do Projeto de Responsabilidade Climática do Cidadão Público do Grupo de Advocacia do Consumidor, que assinou a carta.

Os autores da carta não têm evidências concretas de um esforço atual da indústria por imunidade legal, mas suas preocupações surgem em meio a ataques mais amplos ao litígio climático.

Na trilha da campanha, Trump prometido “parar a onda de litígios frívolos de extremistas ambientais”. E este mês, um thinktank de direita lançou um campanha tentando abater litígios de “grupos climáticos radicais”, que chamou de “maior risco” para Donald TrumpA Agenda de Energia, E&E News, informou a E&E. O ThinkTank tem laços a Leonard Leo, que é amplamente conhecido como uma força por trás da Sociedade Federalista, que orquestrou a aquisição ultraconservadora do judiciário americano.

No ano passado, grupos amarrados também lançou outra campanhaque um especialista chamou de “sem precedentes”, para convencer a Suprema Corte a proteger as empresas de petróleo de ações judiciais. Em decisões essa semana e em Janeiroo Supremo Tribunal negou seu pedido.

Um caminhão estacionado do lado de fora de uma grande conferência de combustível fóssil na segunda-feira em Houston, alertou que “as leis da lei e anti-energia estão ameaçando o domínio da energia pró-consumidor da América”, ligando a um opt de um grupo com links para Leo.

Leis de Superfundo Climático

Outra preocupação de provocação de desenvolvimento nas empresas de petróleo: as contas de “superfund climático”, destinadas a fazer com que grandes poluidores ajudem a pagar pela ação climática.

No ano passado, Vermont e Nova York aprovaram tais medidas, que são vagamente modeladas no programa Superfund dos EUA. Dez outros estados estão considerando propostas semelhantes, que podem custar bilhões ou trilhões ao setor.

Estados vermelhos e grupos de lobby de petróleo estão contestando legalmente as leis. Nesta semana, a Sociedade Federalista-que Leo co-presidentes-recebeu um painel criticando as medidas.

“Se eles estão buscando uma renúncia de responsabilidade, também podem buscar uma ação do Congresso que impede as leis do superfundo climático do estado”, disse Gerrard.

É um grande medo para a Cassidy DiPaola do grupo superfundo pró-clima fazer os poluidores pagarem, o que assinou a carta.

“O que está em jogo aqui não é apenas quem paga por desastres climáticos”, disse ela. “É se nossa democracia permite que as indústrias poderosas simplesmente reescrevam as regras quando a justiça os alcança”.