Homem que ‘descartou’ esposa após enganá-la para que deixasse a Austrália é preso por tráfico de saída | Vitória

Mesmo para programas satíricos, o exercício não era simples. Depois de anos destruindo implacavelmente Donald Trump, seu gosto por hambúrgueres, atrizes pornôs e enormidades semânticas, o shows noturnosverdadeiras instituições da televisão americana misturando humor e política, tiveram que negociar a virada da reeleição de seu alvo preferido.

Os comediantes escaparam com sarcasmo e algumas notas de amargura. Na CBS, o popular Stephen Colbert, que zomba das notícias quatro noites por semana em seu “The Late Show”, disse que “profundamente chocado “. Mas pelo menos “teremos uma transferência pacífica de poder “, observou. “É democracia. O povo decidiu. E o que eles disseram é que não se importam muito com a democracia. »

Para tranquilizar os espectadores, Colbert citou um artigo de Jornal de Wall Street dizendo que Trump é indisciplinado e tem dificuldade de concentração. Boas notícias, segundo ele. “Ele prometeu colocar os imigrantes em campos. Mas ele não tem concentração…”

Seth Meyers, apresentador do programa “Late Night with Seth Meyers” da NBC, observou que Trump ainda aguarda sentença no caso de pagamentos à atriz pornô Stormy Daniels. “Mas temos quatro anos. » Na ABC, Jimmy Kimmel apareceu fazendo as malas. Ele ouviu um eleitor explicar que votou em Donald Trump porque Kamala Harris se recusou a participar do podcast do especialista em artes marciais Joe Rogan. “ Aí eu disse para mim mesmo: onde coloquei meu passaporte? »

Paródia da autocrítica norte-coreana

O filho de Dan mostra «Real Time with Bill Maher», na sexta-feira na HBO, o comediante Bill Maher, grande matador de « wokismo »zombou da cegueira dos democratas que consideravam inconcebível um segundo mandato para Trump. “ No entanto, eles deveriam saber: os americanos nunca recusam uma segunda ração. » Trump dominou em todas as categorias, ganhando o voto popular. “ Ele “pegou” 52% das mulheres brancas, ele enfatizou. Ele também captou suas vozes. »

Trump estava tão à frente que ligou para o secretário de Estado da Geórgia para pedir-lhe que “ perder 11.000 votos »também brincou o comediante; e não encontrá-los para ele como há quatro anos, quando contestou o resultado da eleição. Bill Maher, que indicou que votaria em Kamala Harris, apelou aos perdedores para “olhando no espelho”. “Este país está farto de besteiras anti-senso comum. »

