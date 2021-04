Homem reage assalto e acaba ferido com dois tiros em chácara no Belo Jardim II

Thiago Castro de Melo, de 30 anos, foi ferido com dois tiros na noite desta terça-feira, 27, após reagir a uma tentativa de roubo em uma chácara localizada no km 7, na BR-364, região do bairro Belo Jardim II, em Rio Branco.

Segundo informações de familiares, Thiago tinha acabado de sair da casa de sua mãe, na chácara, e estava a caminho da sua residência, que fica no mesmo terreno, quando três homens encapuzados, vestidos com roupa preta o abordaram. A vítima reagiu ao assalto e foi ferido com dois tiros. Para não morrer, a vítima correu e se jogou dentro do açude conseguindo fugir dos criminosos. Os bandidos fugiram do local sem levar nada.

Familiares acionaram a ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam o ferido ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

Policiais Militares do 2° Batalhão estiveram no local, fizeram patrulhamento na área de mata localizada dentro da chácara em busca de prender os bandidos, mas ninguém foi encontrado.

O caso será investigado pelos Agentes de Polícia Civil da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

A polícia acredita que os criminosos queriam render primeiro Thiago para tentar em seguida render seus familiares e roubar os veículos e pertences da residência.