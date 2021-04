Polícia Civil do AC investiga morte de mulher na zona rural do Amazonas; enteado é suspeito do crime

Após o ataque, a mulher correu, mas foi alcançada pelo suspeito, arrastada até o rio e jogada no manancial. Uma segunda pessoa, que teria testemunhado o crime, também morreu no local, mas a polícia ainda não sabe as circunstâncias.

Familiares de Maristela registraram o caso na Delegacia de Acrelândia na segunda-feira (26). Ao G1, o delegado responsável pelo caso, Dione dos Anjos Lucas, disse que o local onde o crime ocorreu é de difícil acesso e fica na zona rural de Boca do Acre (AM). Ele foi no local na segunda para pegar as informações do crime.