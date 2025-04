Homem revitaliza lago poluído; converte infestação de algas em fertilizante orgânico e gera empregos

O Lago Dal, cartão-postal da Caxemira, na Índia, ganhou uma nova chance de brilhar depois que este homem limpou o local poluído. E sabe como ele revitaliza a água? Transformando ervas daninhas em fertilizante orgânico. Olha que boa genial.

Maninder Singh é um empreendedor social que decidiu dar um novo destino às algas que antes infestavam o lago. Tudo começou em em 2013, durante uma viagem com a esposa. O que seria apenas uma comemoração entre os dois se tornou um ponto de partida para a grande mudança.

“Trouxemos algumas algas do lago para Delhi e as testei em laboratórios, incluindo o PFT Gurugram: o Laboratório e Testes Shree Ram e Ghaziabad e dois laboratórios na Suécia. Descobri que as ervas daninhas eram ricas em carboidratos e poderiam ser usadas para criar adubo orgânico”, explicou em entrevista ao The Better India.