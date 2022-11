Homem sofre tentativa de homicídio quando caminhava em Rio Branco e amigos reclamam de “covardia”

Um homem identificado apenas como Alessandro, 30 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio na noite deste sábado (26), na Rua Padre José, no bairro Triângulo Novo, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Alessandro estava caminhando em via pública, quando foi surpreendido por dois criminosos que estavam em uma motocicleta e o passageiro, de posse de uma arma de fogo, se aproximou da vítima e disparou três vezes, sendo que um atingiu a perna, outro na boca e mais um no testículos do homem. Após a ação, os criminosos fugiram do local.

Populares ajudaram o homem e acionaram ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulâncias de suporte avançada para avaliação e estabilização do quadro clínico da vítima. Após o atendimento Alessandro foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde grave.

Policiais Militares do 2° Batalhão também estiveram no local, colheram informações dos criminosos e realizaram ronda na região, mas não tiveram êxito.

Uma equipe de agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) e agentes da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) colheram as informações e o caso será investigado.

A reportagem teve acesso a um vídeo gravado após Alessandro ser ferido a tiros, onde amigos da vítima reclamavam de “covardia” e diziam “Até quando?”.

Por Ithamar Souza, Na Hora da Notícia