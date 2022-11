Homem tem casa invadida e é morto a tiros em Rio Branco

Homem é morto com seis tiros na tarde deste sábado, dia 26, na Travessa da Amizade, no Ramal do Pica-pau, na região do Amapá.

Segundo informações, que dois homens se passando por policiais chegaram ao local em um carro HB20.

Renderam a vítima, ao percebeu que não era polícia, ele correu para dentro da casa, mais foi perseguido e morto por seis tiros que morreu no local.

Os bandidos entraram no carro e fugiram, tomando rumos ignorados.

Boca no Trombone Ac