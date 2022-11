Mulher é vítima de bala perdida durante tiroteio na Cidade do Povo

Por Angélica Florêncio/Ecos da Notícia 26/11/2022

Uma mulher identificada por Maria José, de 38 anos, foi ferida com um tiro no abdômen durante um tiroteio neste sábado, 26. A vítima foi atingida na mesma ocorrência, que um jovem acabou sendo executado. Os crimes ocorreram no Conjunto Habitacional Cidade do Povo, no Segundo Distrito de Rio Branco.

A viatura de suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que foi acionada para socorrer o jovem, que acabou morrendo no local, se deslocou para atender essa vítima de bala perdida. Maria José, após ser ferida, foi pedir ajuda na UPA da Cidade do Povo, sendo atendida pelos paramédicos do Samu que já estavam no local

A vítima foi atendida e encaminhada ao Pronto Socorro de Rio Branco, onde deu entrada em estado de saúde estável.