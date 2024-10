Homens armados matam sete e mais de uma dúzia estão desaparecidos após tiroteio em ônibus em Papua Nova Guiné | Ilhas do Pacífico

Laura Lopes



Nesta semana, a programação cultural em São Paulo inclui apresentação do rapper Marcelo D2 e da banda Restart que, após oito anos longe dos palcos, comemora os 15 anos do grupo.

Dentre os artistas brasileiros confirmados na agenda da cidade, estão a sambista Aline Calixto, que celebra a obra da mineira Clara Nunes, Xênia França em homenagem a Michael Jackson e apresentação da ex-vocalista do Kid Abelha, Paula Toller.

A seguir, confira os principais shows da semana.

Akua Dixon



A violoncelista, compositora e regente norte americana se apresenta pela primeira vez no Brasil. A artista já tocou com Duke Ellington e fez arranjos para Lauryn Hill e Aretha Franklin.



Casa de Francisca – r. Quintino Bocaiuva, 22, Sé, região central. Ter. (29), às 21h30. A partir de R$ 62, em casadefrancisca.art.br

Aline Calixto



Em apresentação única, a sambista, cantora e compositora celebra a obra da mineira Clara Nunes e canta clássicos como “Guerreira”, “Você Passa e Eu Acho Graça” e “Afoxé pra Logun”. O show faz parte da turnê “Clara Viva”, que passou pelo interior de Minas Gerais, Belo Horizonte e Rio de Janeiro.



Casa de Francisca – r. Quintino Bocaiuva, 22, Sé, região central. Sex. (25), às 21h30. Grátis até 22h. Após 22h, R$ 35, na bilheteria

André Molinero



O pianista paulista se apresenta no teatro do Masp com a participação de Denise Duran, irmã da cantora e compositora carioca que fez grande sucesso na década de 50, Dolores Duran. No repertório estão músicas do álbum “Piano Solo”, lançado em 2022.



Masp – av. Paulista, 1.578, Bela Vista, região central. Ter. (29), às 21h. A partir de R$ 60, em Masp

Antonio Neves



O multi-instrumentista celebra os 20 anos de carreira com seu álbum “Deixa com a Gente”. Com oito faixas leves e bem-humoradas, o disco traz o samba como protagonista das composições, que retomam as raízes e influências do músico carioca.



Sesc 24 de Maio – r. 24 de Maio, 109, República, região central. Qui. (31), às 20h. A partir de R$ 18, em sescsp.org.br e nas bilheterias das unidades Sesc

Batucada da Ana Clara



Realizada pela cantora e compositora, a terceira edição da Batucada recebe o cantor Péricles, dono de uma das vozes mais prestigiadas no mundo do samba e do pagode. Sucessos como “Até que Durou” e “Supera” podem compor o setlist da apresentação.



Mirante Esperia – r. Mal. Leitão de Carvalho, 65, Parque Anhembi, região norte. Dom. (27), às 14h. R$ 90, em Ingresse

Black Alien



O rapper carioca retorna a São Paulo para uma apresentação de “Abaixo de Zero: Hello Hell”, seu álbum mais recente. O show deve reunir singles como “Final de Semana” e “Vai Baby” , além de faixas importantes na trajetória do canto



Sesc Pompeia – r. Clélia, 93, Água Branca, região oeste. Sex. (25) e sáb. (26), às 21h30. Ingressos esgotados

Churras of Rock



A Fogo de Chão e a School of Rock realizam a primeira edição do evento, que mistura duas tradições de domingo: música e churrasco. A programação conta com campeonatos de karaokê e videogame, além de shows do grupo X-Maiden Evolution e do músico Polako. O encerramento será por conta da banda Jimmy & Rats. O cardápio traz também opções para vegetarianos.



Av. Pedroso de Morais, 1.950, Pinheiros, região oeste. Dom. (27),às 13h. Entrada gratuita. Ingressos esgotados

Filipe Toca



O ex-participante do The Voice Brasil vocaliza seu último lançamento “Quem Dirá?”, single em parceria com o Duo Avuá, e faz uma releitura mais pop de clássicos da música popular brasileira e de ritmos nordestinos em show na capital paulista.



Sesc Belenzinho – r. Padre Adelino, 1.000, Belenzinho, região central. Sex. (25), às 20h30. A partir de R$ 18, em sescsp.org.br e nas bilheterias das unidades Sesc

Marcelo D2



O rapper, de hits como “Qual É?” e “Desabafo”, apresenta o show Novo Samba Tradicional, ao lado da banda Um Punhado de Bamba. O evento celebra a nova plataforma de música do UOL, o Toca UOL. A abertura conta com Bebé Salvego, DJ Sophia e DJ Patrick Tor4.



Audio – av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, região oeste. Sáb. (26), às 22h. A partir de R$ 90, em Ticket360

Marco França



O músico e ator comemora seus 35 anos de carreira com duas apresentações de “A m ar É” em São Paulo. O show é uma ode ao Nordeste, e desafia os estereótipos ao mostrar uma visão mais contemporânea e multifacetada da música da região.



Centro Cultural Olido – av. São João, 473, Centro Histórico, região central. Sex. (25), às 17h. Grátis



Vila Itororó – r. Maestro Cardim, 60, Bela Vista, região central. Sáb. (26), às 19h. Grátis

Orquestra Inhotim



O grupo mineiro se apresenta pela primeira vez na capital paulista. O repertório traz obras da venezuelana Elodie Bouny e donorte-americano Philip Glass e dialoga com o mundo do cinema, do teatro e das artes visuais.



Theatro São Pedro – r. Barra Funda, 171. Barra Funda, região oeste. Sex. (25), às 20h. Grátis

Paula Toller



A cantora e compositora, ex-vocalista do Kid Abelha, comemora os 40 anos de carreira nos palcos com a turnê Amorosa, que deve incluir hits como “Grande Hotel”, “Nada Por Mim” e “Lágrimas e Chuva”. Nesta apresentação, ela recebe o músico Roberto Menescal.



Espaço Unimed – r. Tagipuru, 795, Barra Funda, região oeste. Sex. (25), às 22h. A partir de R$ 140, em Ticket360

Restart



A banda pop nacional, que fez sucesso na década de 2010, chega a São Paulo com a Pra Você Lembrar Tour – A Despedida. Depois de oito anos longe dos palcos, o quarteto formado por Pe Lu, Pe Lanza, Thomas e Koba celebra os 15 anos do grupo com sucessos como “Levo Comigo” e “Recomeçar”.



Espaço Unimed – r. Tagipuru, 795, Barra Funda, região oeste. Sáb. (26), às 22h30. A partir de R$ 165, em Ticket360

Sibil e Serouj Kradjian



A cantora turca e o pianista libanês apresentam concerto com composições que vão do repertório clássico às músicas mais contemporâneas.



Teatro Unimed – al. Santos, 2159, Jardim Paulista, região oeste. Seg. (28), às 20h. R$ 150, em Sympla

Victor Xamã



Com composições do álbum “Garcia”, que dialogam com o soul, o rapper e ator manauara faz show que deve incluir “Oito Correntes” e “Vigésimo Andar” no setlist.



Sesc Belenzinho – r. Padre Adelino, 1.000, Belenzinho, região central. Sex. (25), às 21h. A partir de R$ 18, em sescsp.org.br e nas bilheterias das unidades Sesc

Xênia França – Especial Michael Jackson



Vencedora da estatueta no Grammy Latino em 2023, a cantora faz show em duas sessões na capital. O repertório será em homenagem ao rei do pop e grande ídolo da compositora baiana.



Blue Note São Paulo – av. Paulista, 2073, Consolação, região central. Qua. (3), às 20h e às 22h30. A partir de R$ 120, em Eventim

Concerto Venice Baroque Orchestra e Chouchane Siranossian



Pela série de concertos internacionais do Tucca, o grupo italiano de música barroca se apresenta ao lado da violinista francesa em programa que inclui “As Quatro Estações” e “Sinfonia em Dó Maior para Cordas e Baixo Contínuo – L’Olimpiade, RV 725”, ambas de Antonio Vivaldi. Peças de Baldassare Galuppi e Benedetto Marcello completam o repertório.



Teatro Cultura Artística – r. Nestor Pestana, 196, Consolação, região central. Ter. (29), às 20h30. A partir de R$ 39, em tucca.org.br