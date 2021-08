Homens são presos transportando cocaína em Senador Guiomard

Dois homens foram presos pela Rodoviária Federal (PRF) no Acre prendeu enquanto transportavam 7,1 kg de pasta base de cocaína na tarde de sexta-feira (27), no km 88 da BR-364, no município de Senado Guiomard no Acre.

Os policiais estavam patrulhando o trecho da Br-364 em direção ao posto fiscal da Tucandeira, quando avistaram o veículo Fiat Strada branco com dois ocupantes.

“Após dar ordem de parada ao veículo e solicitar a documentação de identificação dos dois homens para fazer as checagens rotineiras, os policiais perceberam que eles apresentavam excessivo nervosismo com o procedimento. Com mais alguns questionamentos sobre o roteiro e os motivos da viagem que faziam, a equipe da PRF aumentou a desconfiança de que poderia haver transporte de ilícitos no veículo, dando a fundamentação para uma busca pessoal e veicular”, informou a PRF.

Durante o procedimento de busca veicular, 7 invólucros amarelos em forma de barras foram encontrados no interior do veículo. Dentro das embalagens havia substância com características de pasta base de cocaína (posteriormente foi feito teste de Scott para detecção preliminar de drogas, confirmando a presença de cocaína na substância).

A ocorrência foi levada para a Unidade Operacional da PRF em Rio Branco/AC. Lá a droga foi pesada, dando um total de 7,1 kg. Posteriormente a droga, o veículo e os dois homens detidos foram levados para a Delegacia de Polícia Civil de Senador Guiomard/AC, onde foram apresentados para as providências cabíveis pelo crime de tráfico de drogas.

Ascom/PRF