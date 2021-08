Monitorado por tornozeleira é executado com 12 tiros em frente de igreja, no Rosa Linda

O presidiário monitorado por tornozeleira eletrônica Josué Pereira Gomes, de 39 anos, foi executado a tiros no final da tarde deste sábado, 28, em frente uma igreja localizada na rua Serra do Moa, no Residencial Rosa Linda, Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Josué estava sentado em uma cadeira na frente da casa do pastor, que também funciona como a Igreja Missão de Fé Casa do Oleiro, quando homens não identificados chegaram em um carro preto, pararam na esquina e dois criminosos, em posse de armas de fogo, foram até onde a vítima estava e efetuaram vários tiros. Josué foi atingido com 12 projeteis na região da cabeça, peito e abdômen. Após ação, os criminosos fugiram do local.

Populares acionaram a ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), mas quando os paramédicos chegaram ao local, o monitorado já se encontrava morto.

Policiais Militares estiveram no local e isolaram a área para os trabalhos do perito em criminalística, em seguida fizeram patrulhamento na região em busca de prender os autores do crime, mas ninguém foi encontrado.

O corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos. O caso segue sob investigação dos Agentes de Polícia Civil da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). A polícia acredita que o crime foi motivado pela guerra entre facções.

Populares relataram a reportagem do ac24horas que Josué havia saído no presídio há aproximadamente um mês, havia entrado na igreja e estava morando na casa do pastor.

com informações de Ac24horas