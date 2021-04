Iapen desmente associação e diz que fará concurso efetivo para contratação de policiais penais

O diretor do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), Arlenilson Cunha, desmentiu na tarde desta sexta-feira (9) por meio de nota pública, a Associação dos Servidores do Sistema Penitenciário do Acre (Asspen), representado pelo presidente Eden Alves Azevedo que destacou que o órgão iria realizar concurso provisório.

Arlenilson rebateu Azevedo e disse que, ao contrário do que foi divulgado, o Iapen não pretende realizar contratação provisória, mas sim, um certame efetivo com objetivo de contratação de agentes penais e administrativos.

O Iapen apresentou uma proposta às secretarias de Planejamento e Gestão (Seplag) e de Justiça e Segurança Pública (Sejusp). “Destacamos que, no que diz respeito aos servidores, o objetivo da instituição neste momento, é o fortalecimento e reconhecimento da categoria e que para isso tem buscado as melhores soluções junto aos órgãos de governo, sendo o concurso público efetivo uma delas”, ressaltou.

Nota Pública

O governo do Estado do Acre, por meio do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), considerando o posicionamento da Associação dos Servidores do Sistema Penitenciário do Acre (Asspen), contra uma provável realização de concurso provisório para contratação de novos policiais e servidores administrativos, vem a público informar que:

No âmbito do Governo Estadual, o Iapen apresentou uma proposta às secretarias de Planejamento e Gestão (Seplag) e de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) que visa a abertura de concurso público para o provimento de servidores efetivos ao quadro de pessoal do Instituto, não existindo nenhum instrumento formal no sentido de contratar novos servidores de forma temporária, mediante processo seletivo.

Destacamos que, no que diz respeito aos servidores, o objetivo da instituição neste momento, é o fortalecimento e reconhecimento da categoria e que para isso tem buscado as melhores soluções junto aos órgãos de governo, sendo o concurso público efetivo uma delas.

Rio Branco – Acre, 9 de abril de 2021.

Arlenilson Cunha

Presidente do Iapen