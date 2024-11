Iapen e Polícia Penal fazem apresentação em escola no projeto Acre Pela Vida

Dayana Soares



A equipe de manutenção predial da Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE) realizou nesta sexta-feira, 29, uma vistoria na Escola Estadual João Mariano da Silva, localizada no bairro Taquiri, 2º Distrito de Rio Branco. A ação foi motivada por um incidente ocorrido no dia anterior, quando uma cratera foi aberta no pátio da escola, devido à erosão no solo.

De acordo com o chefe da Divisão de Manutenção Predial da SEE, Marcos Venício de Oliveira Holanda, o problema foi causado por uma antiga estação de tratamento desativada, localizada no subsolo da escola. “Com as chuvas, a água acumulada em tubulações inativas e o crescimento das raízes de um coqueiro próximo criaram vazios no terreno, resultando na abertura da cratera”, explicou.

Anteriormente à visita dos técnicos da SEE, a Defesa Civil decidiu pela interdição preventiva de duas salas de aula próximas ao local afetado, garantindo a segurança da comunidade escolar enquanto as intervenções são realizadas.

De acordo com Holanda, a inspeção verificou que as estruturas das paredes não foram afetadas e a solução do problema já está em andamento. A partir da próxima segunda-feira, 4, uma equipe especializada será mobilizada para realizar o reparo no solo. “O serviço é rápido, e a previsão é que esteja concluído até a quarta-feira, 6, permitindo a liberação do local com total segurança”, garantiu o chefe da divisão.

Paralelamente, as obras de manutenção que já estavam em andamento na escola seguem normalmente. Entre as melhorias previstas estão a ampliação da cozinha, instalação de piso tátil para acessibilidade, adaptação de banheiros, troca de pisos, implantação de sistemas de incêndio e luzes de emergência. Essas intervenções fazem parte do projeto de credenciamento da escola e visam adequar o espaço às normas de segurança e acessibilidade.

Apesar do incidente, as aulas continuam acontecendo normalmente. As turmas que utilizavam as salas interditadas foram remanejadas para outros espaços da escola, como a biblioteca. Segundo a gestora da instituição, Maira Cristina de Souza, o planejamento foi ajustado para não comprometer o calendário letivo, que será concluído no dia 20 de dezembro. “Estamos em período de avaliações finais, então, conseguimos reorganizar as turmas de forma a evitar prejuízos ao aprendizado dos alunos”, explicou.

Atualmente, além da João Mariano, mais 180 escolas estaduais passam por processos de manutenção em todo o estado. As intervenções variam de reparos estruturais básicos a reformas completas, com o objetivo de modernizar os espaços escolares e garantir ambientes seguros e acessíveis.

O secretário de Estado de Educação, Aberson Carvalho, afirma que a vistoria na Escola João Mariano faz parte de um trabalho contínuo realizado pela gestão. “Nós estamos comprometidos em acompanhar de perto as necessidades das unidades escolares e assegurar que todos os problemas identificados sejam tratados com a urgência necessária. Vamos continuar monitorando as obras em curso e garantindo que as intervenções sejam realizadas de forma eficiente”, destaca.

