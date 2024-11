Iapen realiza ação de saúde com exames de PSA para detentos do Complexo Penitenciário de Rio Branco

Agnes Cavalcante



O governo do Estado alcançou nesta semana um importante feito na saúde pública, ao realizar quatro transplantes de rim na Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre), em apenas três dias. As cirurgias foram realizadas com sucesso e os pacientes seguem em plena recuperação na unidade.

A habilitação do hospital para realizar transplantes renais foi concedida no fim de maio pelo Ministério da Saúde, por meio da portaria Saes/MS nº 1.782, de 27 de maio de 2024, publicada no Diário Oficial da União (DOU). No entanto, devido à incompatibilidade dos órgãos oferecidos até então com os pacientes listados, as cirurgias só foram efetuadas agora, diante da compatibilidade com os doadores locais.

Os primeiros pacientes contemplados com os transplantes renais são dois homens de 51 e 33 anos, naturais de Epitaciolândia e Cruzeiro do Sul, e outras duas mulheres, de 31 e 30 anos, naturais de Rio Branco e Assis Brasil. Segundo o secretário de Saúde, Pedro Pascoal, os transplantes renais eram “um sonho”, tanto para os pacientes, quanto para os profissionais da saúde do Estado.

“Era um desejo de todos nós o retorno dos transplantes renais, que não ocorriam desde a pandemia de covid-19, mas também um compromisso do governo do Estado em retomar essas cirurgias. Sabemos que a vida dos pacientes renais crônicos não é fácil, e os transplantes se tornam uma saída para muitos deles, que precisam dialisar com frequência, então, com este marco na saúde púbica do Acre, o governo sela mais uma vez seu compromisso em melhorar a saúde não apenas para a nossa população, mas para qualquer cidadão que necessite”, afirmou Pascoal.

Já a presidente da Fundhacre, Soron Steiner, reforça que o complexo hospitalar está preparado para lidar com a demanda, que agora aumenta, diante da nova modalidade de transplante. “A Fundhacre está preparada e bem estruturada para executar cirurgias complexas, bem como múltiplas cirurgias simultâneas e a prova disso está no fato de terem ocorrido três transplantes quase que ao mesmo tempo, envolvendo cerca de dez profissionais nas operações. Nos alegra muito que cada paciente tenha uma nova oportunidade de vida, e agradeço não só aos profissionais envolvidos, como também aos familiares que, mesmo diante da dor da perda, fizeram este gesto de tamanha generosidade e optaram pela doação”, frisou.

A médica nefrologista Jarinne Nasserala, responsável técnica pelos transplantes de rim na Fundhacre, destacou a importância da atuação conjunta dos profissionais. “A gente está muito feliz com a concretização do nosso trabalho, que é um trabalho de equipe. Graças a Deus, com o apoio do governo do Estado, da Fundhacre, da Sesacre, a gente está conseguindo realizar esse sonho”, disse.

A Fundhacre é o único hospital transplantador do Acre e realiza atualmente três tipos de transplantes, sendo: órgãos sólidos: fígado e rim; tecido: córnea; e, em processo de habilitação, a realização de transplantes de tecido ósseo. Devido ao número de procedimentos realizados e da sobrevida geral dos pacientes transplantados no estado, a unidade se tornou referência nacional em transplantes. Além disso, conquistou em 2024 o recorde de transplantes de córnea em relação ao país.

