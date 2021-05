Ibade é escolhido para realizar novo processo seletivo simplificado do Iapen

O Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (Ibade) foi escolhido para realização de um novo processo seletivo simplificado para contratação temporária de profissionais de nível médio e superior no Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen).

A decisão foi publicada nesta quinta-feira, 13, pelo secretário de Estado de Planejamento (Seplag) Ricardo Brandão dos Santos, no Diário Oficial do Estado (DOE).

A escolha do Ibade ocorreu na modalidade de dispensa de licitação e a banca terá que prestar o serviço pelo valor arrecadado com as taxas de inscrições.