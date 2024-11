IBGE divulga que o PIB do Acre cresceu 6% em 2022 e agropecuária aumenta participação na economia

Da Redação



Por Joquebede Furtado, Shirley Vilela e Marky Brito

Em 2022, o Produto Interno Bruto (PIB) do Acre alcançou R$ 23,6 bilhões, registrando um crescimento de 6,0% em relação ao ano anterior. O indicador foi publicado nesta quinta-feira, 14, pela Agência de Notícias do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O avanço representou o quinto maior crescimento real do PIB entre os estados brasileiros, sendo duas vezes o crescimento do Brasil (3%) e três vezes o da Região Norte (2%). No PIB per capita, o estado saiu de R$ 23.569 em 2021 para R$ 28.525 em 2022.

Entre os três principais grupos de atividades econômicas, a agropecuária foi o setor que apresentou o maior crescimento, com uma expansão de 12,7%. A contribuição desse setor no valor adicionado bruto do Estado foi de 21,7%, um aumento de 2,9 pontos percentuais em comparação ao ano anterior. O resultado reflete o crescimento do agronegócio no estado, especialmente na produção de grãos para a exportação. Nos gráficos a seguir, a participação e o crescimento no valor adicionado do PIB por setor econômico.

Os demais setores também registraram crescimento em volume, embora tenham perdido participação relativa no PIB do estado, devido ao forte avanço da agropecuária. A indústria, por exemplo, apresentou crescimento de 10,1% em termos de volume, mas sua participação no valor adicionado caiu de 7,1% em 2021 para 6,3% em 2022. O crescimento da indústria foi impulsionado sobretudo, pela atividade de eletricidade e gás, água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação, que registrou variação em volume de 18,7%, seguido pela indústria extrativa, com aumento de 17,6%.

O setor de serviços, que é o maior da economia acreana, representou 72,0% do valor adicionado bruto em 2022. Embora sua participação tenha diminuído dois pontos percentuais em relação ao ano anterior, o setor registrou um crescimento de 3,4% em volume. O principal segmento desse setor é a administração, defesa, educação e saúde públicas e seguridade social, com uma participação de 35,9%, seguido pelo comércio (11,1%) e atividades imobiliárias (9,9%).

O secretário de Estado de Planejamento, Ricardo Brandão, destaca que “o setor produtivo vem mantendo o crescimento em volume e ampliando sua participação na economia acreana, principalmente na produção de grãos para exportação, que anualmente bate recordes em produtos como a soja. Se de um lado, o setor produtivo acreano tem se esforçado para aplicar tecnologia avançada, eficiência operacional e investimentos financeiros, o setor público busca com afinco oferecer o melhor suporte regulatório, infraestrutura e políticas de incentivo. Essa sinergia tem resultado em uma produção agrícola mais eficiente e competitiva, contribuindo para a geração de empregos e crescimento econômico, além da melhora significativa da qualidade de vida da população”.

