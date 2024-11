Feira do G20 Social, no Rio, vende produtos de vários estados

A capital da Índia, Nova Deli, ordenou que todas as escolas primárias cessassem as aulas presenciais até novo aviso e o governo do país proibiu construções não essenciais na cidade e instou os residentes a evitarem queimar carvão para aquecimento, para combater piora da qualidade do ar que interrompeu os voos e obscureceu o Taj Mahal.

“Devido ao aumento dos níveis de poluição, todas as escolas primárias em Delhi mudarão para aulas online, até novas instruções”, anunciou o ministro-chefe de Nova Delhi, Atishi, que atende por um nome, na plataforma de mídia social X na quinta-feira.

As demais medidas, que incluem a aspersão de água com supressores de poeira nas estradas, bem como a varredura mecanizada que ajudaria a assentar a poeira, entrarão em vigor a partir da manhã de sexta-feira.

A qualidade do ar no norte da Índia deteriorou-se na última semana, com a poluição tóxica obscurecendo o famoso monumento ao amor da Índia, o Taj Mahal, a cerca de 220 km (136 milhas) de Nova Deli, bem como o santuário mais sagrado do Sikhismo, o Templo Dourado em Amritsar.

Na quinta-feira, os voos de Nova Deli também enfrentaram atrasos, com o site de rastreamento Flightradar24 mostrando 88 por cento das partidas e 54 por cento das chegadas atrasadas na tarde de quinta-feira devido à poluição atmosférica.

Na quarta-feira, os níveis de poluentes PM2,5 – micropartículas perigosas causadoras de cancro que entram na corrente sanguínea através dos pulmões – foram registados mais de 50 vezes acima do máximo diário recomendado pela Organização Mundial de Saúde.

As crianças também acorreram aos hospitais da cidade, queixando-se de asma e outras doenças respiratórias.

“Houve um aumento repentino de crianças com alergias, tosse e constipações… e um aumento nos ataques agudos de asma”, disse Sahab Ram, pediatra na região de Fazilka, no Punjab, à agência nacional de notícias ANI.

As autoridades culparam a elevada poluição – combinada com a humidade, os ventos calmos e uma queda na temperatura – pela poluição atmosférica que reduziu a visibilidade para 300 m (984 pés) no aeroporto internacional da cidade, que desviou voos com visibilidade zero na quarta-feira.

A temperatura mínima de Delhi caiu para 16,1 graus Celsius (61 graus Fahrenheit) na quinta-feira, ante 17ºC (63F) do dia anterior, disseram autoridades meteorológicas.

A poluição em Nova Deli deverá permanecer na categoria “grave” na sexta-feira, disse o Ministério das Ciências da Terra da Índia, antes de melhorar para “muito fraca”, ou uma pontuação de índice de 300 a 400.

No mês passado, o Supremo Tribunal da Índia decidiu que o ar limpo era um direito humano fundamental e ordenou que tanto o governo central como as autoridades estatais tomassem medidas.

Enquanto isso, Lahore, capital da província oriental de Punjab, no Paquistão, também foi classificada como a cidade mais poluída do mundo na quinta-feira, no ranking da IQAir.

As autoridades locais também lutaram contra o ar perigoso este mês. Punjab criou um “sala de guerra de poluição atmosférica” para combater a poluição severa, disseram autoridades na semana passada. O governo do Paquistão também afirmou que está a estudar métodos para induzir chuvas artificiais para combater a poluição.