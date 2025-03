IDF admite falhas graves sobre o ataque de 7 de outubro do Hamas – DW – 02/03/2025

O relatório das Forças de Defesa de Israel (IDF) sobre os ataques terroristas do Hamas em 7 de outubro no sul Israel Feito para uma leitura difícil para a maioria dos israelenses. As conclusões do relatório, divulgadas na semana passada, não eram totalmente novas, mas adicionaram outra camada após algumas semanas emocionais em que mais de 30 reféns foram devolvidos vivos, mas mais oito Chegou em casa em caixões.

E embora a primeira fase do acordo de cessar -fogo e reféns tenha chegado ao fim, a próxima fase permanece incerta. Cinqüenta e nove soldados sequestrados e reféns civis permanecem em Gaza, 24 dos quais acredita-se estar vivo.

Depois do publicação do relatórioO mainstream de Israel diariamente Yedioth Ahronoth executou a manchete “a cegueira, o fracasso, as perguntas”. A manchete entra Israel Hayomum diariamente livre de direita, era “um desastre, anos em fabricação”, referindo-se a uma das principais conclusões do relatório: que a comunidade de inteligência de Israel subestimou bastante o Hamas por muitos anos.

Em 2007, depois de vencer as eleições, o grupo militante e o movimento nacional palestino assumiram o controle de Gaza da autoridade palestina governada pelo Fatah. Em resposta, Israel apertou ainda mais seu controle sobre as fronteiras do ar, da terra e do mar, controlando o movimento de pessoas e mercadorias dentro e fora do enclave. Tanto Israel quanto o Hamas lutaram por várias guerras nos últimos anos.

A primeira etapa dos cessar-fogo de Israel-Hamas expira Para visualizar este vídeo, ative JavaScript e considere atualizar para um navegador da web que Suporta o vídeo HTML5

O fracasso da IDF ‘Esquerda de cicatrizes profundas’

Em 7 de outubro de 2023, Militantes liderados pelo Hamas lançou um ataque em larga escala no sul de Israel, matando 1.200 pessoas e levando mais 251 reféns, segundo figuras de Israel. O ataque provocou uma guerra de 15 meses na qual mais de 48.000 palestinos foram mortos, de acordo com o ministério da saúde de Gaza, e grande parte do pequeno território foi arrasado no chão.

Para alguns, o mais recente relatório abrangente sobre o trabalho dos diferentes ramos das forças armadas chega tarde demais; Para outros, há pouco novo para relatar. Para muitos israelenses, o fracasso da IDF em proteger seus cidadãos deixou cicatrizes profundas. Nos últimos meses, os militares forneceram aos residentes de vários Kibutzim perto de Gaza com relatos minuciosos de eventos em suas comunidades.

“A importância do relatório é antes de tudo para os sobreviventes, as famílias de soldados e civis que foram mortos, as famílias daqueles que foram sequestrados e das comunidades (do sul), aquelas que ainda não retornaram”, disse Ofer Sellah, pesquisador do Instituto de Estudos de Segurança (INSs) e ex -membro de Knesset.

“Acho que isso foi importante restabelecer a confiança entre essas comunidades, o público israelense em geral e o exército, de que o exército enfrenta os sobreviventes, e eles lhes dizem o que aconteceu e serem francos sobre isso”, disse Selá à DW.

Ele acrescentou, no entanto, que muitas perguntas permanecem sobre o motivo pelo qual as coisas aconteceram da maneira que fizeram nas forças armadas e em seus vários ramos e em relação aos escalões políticos. Isso foi ecoado por Tamir Hayman, diretor do INSS e ex -chefe da Diretoria de Inteligência Militar.

“Em todas as investigações militares, três perguntas precisam ser respondidas: o que aconteceu, por que aconteceu e como melhorar”, disse Hayman a um painel no Channel 12 Meet the Press no sábado. “Essas investigações nos dão muitas informações sobre o que aconteceu, mas ainda há uma pergunta – por que aconteceu – para a qual não encontrei respostas”.

O primeiro -ministro de Israel, Benjamin Netanyahu Imagem: Michael Brochstein/SIPA USA/Picture Alliance

Conceitos errôneos sobre o Hamas

O inquérito concluiu que a avaliação do Hamas por muitos anos não havia sido desafiada e que não houve discussão sobre a pergunta “e se estivermos errados?”

Segundo Amos Harel, escrevendo no diário Ha’aretz“A comunidade de inteligência, com o IDF e o Shin Bet Security Service na vanguarda, não acreditava que o Hamas fosse capaz de montar um ataque coordenado de milhares de terroristas em mais de 100 pontos de cruzamento, que superariam com sucesso a divisão Gaza e assumiriam o controle de grande parte do território pelo qual a divisão era responsável”.

A investigação também criticou o fato de que a inteligência e os líderes políticos optaram por uma política de “gerenciamento de conflitos” em relação ao Hamas e uma avaliação incorreta de suas capacidades e intenções.

“Gaza foi apresentado como uma ‘ameaça secundária’ em comparação com o Hezbollah e o Irã”, escreveu Yossi Yeshuoshua, correspondente de assuntos militares para Yedioth Ahronoth. “Toda a liderança israelense-do governo aos ramos da inteligência-tornou-se viciada em inteligência produzida por tecnologia avançada e sofisticada, criando complacência e arrogância entre aqueles que deveriam estar constantemente olhando por cima de seus ombros. Gritamos ‘cibernética’ e adormecidos na roda, enquanto o Hamas estava preparando uma invasão medieval”.

Acredita -se que o ex -líder do Hamas, Yahya Sinwar, morto pelas tropas da IDF no final de 2024, tenha sido um dos principais planejadores do ataque de 7 de outubro Imagem: Ashraf Amra/Zuma/Picture Alliance ‘

Um ataque por muito tempo

O relatório constatou que, com base em documentos encontrados em Gaza e interrogatórios dos militantes seniores do Hamas capturados durante a guerra, o grupo começou a discutir um ataque em larga escala após a guerra de 2014 em Gaza.

O plano, que mais tarde ficou conhecido como “Jericho Wall”, foi desenvolvido principalmente pelo falecido líder do Hamas, Yahya Sinwar, considerado um dos principais planejadores de 7 de outubro, depois que ele se tornou chefe do Hamas em Gaza em 2017. Isso envolveu um ataque surpresa à divisão de Gaza da IDF estacionada em torno da Gaza Strip e a tomada de refletos. De acordo com a investigação, o Hamas considerou realizar o plano de ataque em maio de 2021, quando Israel e o Hamas lutaram em uma guerra de 11 dias em Gaza. Na época, a inteligência militar israelense não tinha conhecimento do plano, afirmou o relatório.

O relatório mostra que a guerra de maio de 2021, também conhecida em Israel como “Operação Guardião das Paredes”, foi um ponto de virada. As IDF concluíram publicamente na época que o Hamas havia sofrido um golpe grave, com grandes partes de seus túneis – apelidado de “metrô” pelo exército – destruído e que a barreira subterrânea que Israel construiu havia reduzido a infiltração ao mínimo. Os líderes israelenses pareciam acreditar que o Hamas queria se concentrar no desenvolvimento econômico e manter a calma acima de tudo.

Mas o relatório dizia que, de fato, o Hamas se sentiu encorajado pelo resultado da guerra de 2021 porque conseguiu obter apoio na região sem que o IDF lançasse uma grande operação no solo.

O relatório também renovou pedidos de uma Comissão de Inquérito do Estado para investigar o papel da liderança política de Israel. “O público israelense não pode garantir que os políticos paguem um preço, e é por isso que querem uma comissão de investigação”, disse Ofer Shelá.

Uma pesquisa de opinião publicada na sexta -feira perguntou aos entrevistados se a investigação militar foi suficiente ou se deveria haver uma comissão estadual ou comissão política. Apenas 6% disseram que achavam que o inquérito militar era suficiente, enquanto 58% disseram que gostariam de ver uma Comissão de Inquérito do Estado.

Enquanto o chefe de gabinete da IDF, Herzi Halevi, renunciou às falhas de 7 de outubro e deixará seu cargo na quarta -feira, o primeiro -ministro Benjamin Netanyahu não aceitou responsabilidade e adiou repetidamente uma investigação completa até depois da guerra.

Editado por: Ben Knight