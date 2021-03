Idosa de 97 anos recebe 1ª dose da vacina e diz que chegará aos 100

Dona Aracy Dias de Oliveira, que ficou durante 15 dias internada no Instituto de Traumatologia do Acre (INTO), tomou hoje (6) a primeira dose da vacina contra a covid-19. Em casa, recebeu a visita da equipe da secretaria municipal de saúde e muito otimista disse: “chegarei aos 100 anos”.

Aracy foi internada com 60% dos pulmões comprometidos. Um problema com a visão também dificultava o tratamento. Ela resistiu aos impactos do novo coronavírus. Para a família um milagre, para ela, uma oportunidade nova de vida. “Deus é muito bom”, disse.

Moradora do residencial Maria Iris, na Floresta Sul, Aracy ficou com sequelas da doença, perdeu a memória e saiu do hospital de cadeira de rodas. “Mamãe ficou com sequelas, somente 15 dias após receber alta ela voltou a reconhecer os filhos e os netos” disse Francineide Dias, uma das três filhas de Aracy.

A nonagenária recebe atenção das três filhas e netos. É uma das idosas mais antigas a se curar da covid-19 no Acre e a tomar na categoria dos acamados, a primeira dose da vacina contra o vírus.