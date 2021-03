Igrejas poderão funcionar no final de semana, mas mototaxistas, taxistas e aplicativos não

O secretário de segurança Paulo Cézar, explicou em entrevista à jornalista Lilia Camargo nesta terça-feira, 02, pontos acerca do lockdown que entrará em vigor aos sábados, domingos e feriados, em todo o território do Estado do Acre.

Segundo ele, as igrejas poderão funcionar em razão que não consta nenhum objeto no decreto que as impeça de abrir aos finais de semana, já que elas não são consideradas uma atividade comercial, portanto, poderão funcionar durante o final de semana.

Já em relação aos motoristas de aplicativo, o secretário destacou que eles não poderão funcionar devido estarem enquadrados em atividade comercial.

“Não. Pois trata-se de uma atividade comercial e toda atividade comercial está suspensa aos fins de semana e feriados, com exceção das farmácias, hospitais, postos de combustíveis, delivery e funerárias”, encerrou.