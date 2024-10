Imac celebra 38 anos de história pautada no compromisso com o desenvolvimento sustentável, socioambiental e econômico do Acre

Tácita Muniz



Quatro atletas da Federação Acreana de Kung Fu vão representar o estado entre os dias 30 de outubro e 3 de novembro em Brasília (DF), durante o 34º Campeonato Brasileiro de Kung Fu Wushu, na modalidade Sanda, conhecida popularmente por boxe chinês.

Rafael Melo, que vai competir na categoria infantil de até 56 quilos; Luciano de Sousa, na categoria juvenil até 70 kg; Nemias da Silva, na categoria adulto até 70 kg; e Enoque Ferreira, na categoria adulto até 85 kg, receberam da Secretaria Extraordinária de Esporte e Lazer do Acre (Seel) as passagens aéreas para participar da competição na capital federal.

Kennedy Ferreira foi descoberto em um projeto social há 12 anos pelo heptacampeão brasileiro de boxe chinês Adgeferson Diniz, que também é presidente da Federação Acreana de Kung Fu Wushu . Após ingressar na modalidade, Kennedy garantiu títulos importantes como o ouro no Pan-Americano e o bicampeonato brasileiro.

Além dos quatro atletas, a seleção acreana contará com dois membros de apoio. O time inclui integrantes das categorias infantil, juvenil e adulto, que vêm se preparando com afinco para essa competição de alto nível. A preparação da equipe durou cerca de três meses, com um rigoroso treinamento que incluiu suplementação, fisioterapia, apoio psicológico, nutricional e fortalecimento físico. Todo esse trabalho foi realizado com o objetivo de formar campeões que possam representar o Acre em eventos de relevância nacional, com apoio de diversos profissionais.

Para Adgeferson Diniz, a participação da seleção acreana nesse campeonato reafirma o compromisso com o crescimento do esporte no estado e a busca pela excelência em competições nacionais.

“Nossa expectativa é trazer um bom resultado para o nosso estado, representar muito bem, como a gente já vem fazendo há vários anos, e conseguir deixar o Acre ainda como um dos melhores estados do Brasil. Nosso objetivo maior é que o nosso atleta número um do ranking, o Kennedy, consiga se manter sendo o melhor atleta do Brasil para conseguir participar do campeonato mundial pela primeira vez realizado no Brasil, em Brasília”, disse.

As chances, segundo ele, para que o Acre tenha um atleta no mundial são grandes. Os atletas da próxima competição são de Senador Guiomard e Rio Branco. Diniz destaca que, devido à logística, o apoio do governo em conceder as passagens aéreas é fundamental para que o estado possa ser representado.

“Estamos contentes em ter essa parceria com o secretário de Esporte, Ney Amorim, que nos proporcionou quatro passagens para levar nossos atletas para representar o Acre. Queremos agradecer ao governador Gladson Cameli por apoiar o esporte e incentivar cada vez mais atletas a representar nosso estado”, reforçou.

Adgeferson evidenciou ainda a importância da divulgação das conquistas que o esporte vem conseguindo nos últimos anos: “Queremos agradecer à Secretaria de Comunicação, pois toda vez que a gente tem um evento ou material para divulgação, sempre está de portas abertas pra ajudar”.

Cada vez mais incentivos

O secretário Ney Amorim esclarece que a Seel vem passando por uma reestruturação, desde que foi desmembrada da Secretaria de Educação, o que tem demandado alguns ajustes durante o período de transição.

“A forma que melhor conseguimos apoiar os atletas foi pela aquisição de passagens aéreas. Já aconteceu de conseguirmos apoiar com hospedagem e material para treino também, mas nosso objetivo é realizar o planejamento e execução da Secretaria de Esportes e Lazer, de forma que possamos fazer dela a casa dos atletas acreanos, apoiando-os da forma que precisarem”, garante.

O secretário relata que tem se reunido com representantes de diferentes modalidades, sejam amadores, profissionais ou mesmo atletas de alto rendimento, incentivando-os a apresentar projetos para que as ações esportivas sejam fomentadas. “Recentemente, fui a Brasília, onde me reuni com deputados e com o Ministro de Esportes, André Fufuca, que nos garantiram apoio, direcionando orçamento por meio de emendas para o esporte acreano”, informou.

Questionado sobre o Acre ter atletas em competições importantes que elevam o nome do estado nacionalmente, ele diz que esse é um recado importante que o poder público passa aos seus jovens.

“Ver o potencial e o talento esportivo dos atletas acreanos abraçando nossa bandeira não apenas Brasil afora, mas no mundo, faz aquelas crianças e adolescentes de periferia, como eu fui um dia, sentirem que podem alcançar seu sonho, se acreditarem e se dedicarem a isso, sendo muitas vezes essa a oportunidade de sair do estado de vulnerabilidade em que se encontram. É bom também para que a sociedade acreana se sinta representada no país”, observa.

Criada em 25 de julho deste ano, a Seel, segundo o gestor, corrobora a política adotada pelo governador Gladson Cameli de fazer com que a juventude possa almejar altos patamares, enaltecendo o nome do Acre.

“É visível que o governador Gladson Cameli tem um olhar especial para o esporte acreano, uma vez que criou a Secretaria de Esportes e Lazer, justamente para que tenhamos autonomia e consigamos expandir nossas ações em todo o estado. Nosso objetivo como governo é fazer com que todo atleta, iniciante ou não, sinta-se acolhido e apoiado para desenvolver suas habilidades.”

