Imigrantes com Covid-19 fogem de isolamento montado em Assis Brasil

A prefeitura do município de Assis Brasil, na fronteira do Acre com o Peru, desconhece o paradeiro de ao menos sete imigrantes que testaram positivo para Covid-19. Eles estavam isolados num abrigo especial montado no ginásio da cidade para aqueles que estivessem infectados, mas o município foi surpreendido com a fuga dos abrigados.

Equipes da Assistência Social do município procuraram os imigrantes em vários locais, inclusive na Ponte da Integração, que liga Assis Brasil ao Peru, mas sem sucesso.

O prefeito Jerry Correia garantiu em entrevista ao G1/Acre que os imigrantes contaminados eram servidos com café da manhã, almoço e janta, diariamente. Correia acredita que eles podem ter saído da cidade.

Cerca de 60 imigrantes continuam na ponte, à espera de conseguirem passar para o lado peruano.

Quase 200 imigrantes seguem em abrigos montados em escolas do munícipio. Não se sabe se os que fugiram foram para Rio Branco ou tentam migrar para outros estados e países.

Equipes da Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) estão em Assis Brasil realizando diversos atendimentos numa ação itinerante junto aos abrigos da cidade.