Impactos do reacender da guerra na Síria – DW – 12/06/2024

Após cerca de cinco anos do que foi muitas vezes descrito como um conflito “congelado”, as linhas da frente na guerra civil que já dura mais de 13 anos na Síria mudou dramaticamente durante a semana passada.

Desde 2017, quando os combates começaram a diminuir, as forças que se opõem ao regime do ditador Bashar Assad estavam principalmente restritas a áreas no norte do país. Síria. O próprio regime controlava cerca de 70% do país.

Mas os rebeldes avançaram rapidamente desde o final da semana passada, surpreendendo especialistas e observadores depois de lançarem ataques em áreas controladas pelo governo.

No momento em que este artigo foi escrito, os rebeldes estavam movendo-se em direção à cidade de Homs colocando-os à beira de cortar pela metade as linhas do governo sírio, separando o governo Assad na capital Damasco dos redutos costeiros em Latakia e de Tartous, onde está localizada uma base naval russa.

Monitores de direitos humanos disseram que até terça-feira desta semana, mais de 700 pessoas foram mortas como resultado dos novos confrontos. E, por enquanto, é difícil prever o resultado final.

Mas não importa o que aconteça a seguir, as linhas da frente na guerra civil síria mudaram e é pouco provável que regressem ao anterior estado de impasse.

“O avanço do HTS e da oposição terminará mais cedo ou mais tarde e novas linhas de frente serão firmadas, mas o tabuleiro de xadrez geopolítico sírio foi redefinido e todas as partes interessadas procurarão reposicionar-se nos próximos dias e semanas”, disse Charles Lister, diretor do Departamento de Defesa da Síria. programa no Middle East Institute, com sede em Washington, confirmado esta semana em seu boletim informativo no Substack.Ele está se referindo ao Hayat Tahrir al-Sham, o maior grupo entre as forças rebeldes.

Mais deslocamento em massa

A longa guerra civil síria deslocou cerca de metade da população pré-guerra do país dentro do país e fez entre 6 e 7 milhões de sírios refugiados fora do país. A maioria dos refugiados procurou abrigo em países vizinhos como a Turquia, o Líbano e a Jordânia.

Esta semana como as linhas de frente tornaram-se mais voláteis novamenteobservadores nas Nações Unidas disseram que cerca de 120 mil pessoas já estavam em movimento.

“De Aleppo a Idlib e Hama, os nossos parceiros relatam que o aumento das hostilidades está a pôr em perigo os civis, a provocar deslocamentos internos, a perturbar a continuidade de serviços essenciais e a obstruir a entrega de ajuda humanitária que salva vidas”, afirmou o Conselho Dinamarquês para os Refugiados. disse em um comunicado. “A ONU estima que entre 200 mil e 400 mil sírios poderão ser deslocados internamente, a menos que as hostilidades cessem”.

Quantos mais serão deslocados e para onde irão, dependerá da forma como os combatentes rebeldes se comportarem nas áreas que agora controlam. O HTS, que acredita num sistema político islâmico, alcançou comunidades minoritárias e disse-lhes que não tinham nada a temer. O seu principal objectivo é derrotar o regime de Assad, afirma.

Saindo de Hama: Alguns sírios estão fugindo por causa dos combates, outros porque temem os combatentes da oposição ou porque apoiam o regime de Assad Imagem: Aliança de foto/imagem Omar Albam/AP

Se o HTS se mantiver fiel a isto, os refugiados em países vizinhos como o Líbano e a Turquia, onde enfrentam frequentemente desvantagens e preconceitos, poderão estar mais inclinados a regressar à Síria.

No entanto, se os combates aumentarem e os grupos rebeldes se envolverem em abusos, também é provável uma crise humanitária e um aumento da migração dentro e fora do país. Também é possível que apoiantes e soldados do regime de Assad tentem deixar a Síria.

Oportunidade para extremistas do EI?

Durante a guerra civil síria, extremistas do grupo conhecido como o “Estado Islâmico” ou EI aproveitou as precárias condições de segurança para estabelecer o controle sobre a cidade de Raqqa, no centro da Síria.

O grupo EI acabou por ser expulso por uma coligação internacional, liderada pelos EUA, mas continua activo na Síria, especialmente em zonas desérticas menos povoadas. Continua a lançar ataques contra todas as diferentes forças que considera inimigas – incluindo HTS.

Em 2024, o número de ataques do EI na Síria aumentou dramaticamente, o Comando Central das Forças Armadas dos EUA anunciado recentemente. Agora, tanto as forças do governo sírio como os combatentes da oposição estão distraídos, lutando entre si.

Como Deyaa Alrwishdi, bolsista da Harvard Law School e especialista em leis da guerra, apontou esta semana para meio de comunicação Apenas segurança : “A instabilidade duradoura e a fraca governação são os principais factores que alimentam o ressurgimento extremista. Historicamente, o ‘Estado Islâmico’ explorou o cenário político fragmentado e os vazios de poder da Síria, particularmente em áreas marginalizadas.”

As negociações de drogas de Assad

O regime de Assad “transformou a Síria num narco-Estado”, afirmam investigadores de uma consultoria de segurança com sede em Nova Iorque, o Soufan Center. escreveu em um briefing no início desta semana.

Captagon, uma forma de metanfetamina viciantetornou-se uma “tábua de salvação económica” para o governo sírio, fortemente sancionado, observaram, e o regime está enredado numa rede de fabricantes e contrabandistas aliados.

O tráfico de droga do regime de Assad pode muito bem ser afectado por novos combates na Síria, diz Caroline Rose, directora do portfólio de pontos cegos estratégicos do think tank New Lines Institute, com sede em Washington.

“Houve relatos de que o Captagon transitava por estas regiões (controladas pelos rebeldes), especialmente no início da década de 2020, e havia provas de tributação ilícita sobre estes bens”, disse ela à DW. “Dito isto, mais recentemente o HTS fez definitivamente um esforço para começar a reprimir os fluxos de drogas ilícitas e culpou o regime por eles. Também é útil para eles, uma forma de demonstrarem que estão a assumir uma posição moral elevada. “

Estima-se que o comércio ilícito do regime de Assad em Captagon valha até 57 mil milhões de dólares (54 mil milhões de euros). Imagem: imagem aliança/dpa

‘Colapso dramático do regime’

Depois de mais de uma década de guerra civil brutal na Síria, muitos países — incluindo nações europeias – basearam mais ou menos as suas políticas externas em linhas de frente anteriormente congeladas.

Alguns países da região, incluindo os Emirados Árabes Unidos e a Arábia Saudita, apoiaram originalmente os revolucionários na Síria e anteriormente congelaram Assad. Mas, mais recentemente, eles têm caminhado no sentido de normalizar as relações com ele.

“As capitais do Golfo chegaram à conclusão de que o regime, com o apoio do Irão e da Rússia, provavelmente eliminaria a oposição”, escreveu Cinzia Bianco no uma análise de 2022para a Fundação Friedrich Ebert da Alemanha.

A Síria foi autorizada a regressar à Liga Árabe em Maio de 2023 como resultado desta tendência. O único Estado do Golfo que ainda se opõe firmemente à normalização com Assad é o Qatar.

Mas esta situação foi perturbada pelas novas e voláteis linhas da frente emergentes.

“O colapso dramático do regime no noroeste nos últimos dias deverá desencadear um recálculo significativo nas capitais árabes”, o Lister do MEI observou.

No próximo domingo, haverá uma reunião de emergência dos ministros das Relações Exteriores da Liga Árabe para discutir a Síria. Mas uma posição unificada sobre o tema parece improvável, dizem os especialistas.

Rebeldes tomam Hama, que já foi reduto de Assad Para ver este vídeo, ative o JavaScript e considere atualizar para um navegador que suporta vídeo HTML5

Editado por: Carla Bleiker