Implementado progressão de carreira de servidores do Judiciário

Até o dia 27 de agosto, o Nossas Cidades Amazônia recebe inscrições de grupos do Acre, Amazonas, Amapá, Roraima, Rondônia, Pará, Tocantins, Maranhão e Mato Grosso para treinamento em ativismo

Estão abertas até o dia 27 de agosto as inscrições para o edital “Nossas Cidades Amazônia“. A iniciativa vai selecionar três organizações e coletivos da região amazônica para um treinamento em criação de mobilizações. Além de formações online e atividades presenciais, os grupos selecionados vão ter acesso a tecnologias de mobilização e receberão um aporte de R$50 mil para impulsionar seu trabalho. O Edital é uma iniciativa do NOSSAS, organização que apoia ativistas e coletivos na luta por direitos e incidência nas políticas públicas há mais de 10 anos.

Para a coordenadora de mobilização do NOSSAS, Luciana Travassos, o edital é uma forma de valorizar as pessoas que vivem no território amazônico e se organizam por políticas públicas que protejam as populações e os ecossistemas da região. “Como Mobilizadora nascida e criada no Amazonas, eu vejo esse edital com uma grande oportunidade de impulsionar coletivos e movimentos de base, que estão diariamente na linha de frente. Pessoas que atuam diretamente nos territórios amazônicos, mas não possuem recursos para impulsionar seu ativismo e promover mudanças locais”, ela comenta. “Queremos chegar cada vez mais no norte e nordeste do país, possibilitando formação e o oferecimento de recursos financeiros para viabilizar grandes ideias e tirá-las do papel.”

Podem se inscrever organizações, projetos ou movimentos coletivos formalizados ou não, que não tenham fins lucrativos e possuam origem e atuação comprovada na Amazônia brasileira (serão considerados os estados do Acre, Amazonas, Amapá, Roraima, Rondônia, Pará e municípios localizados no bioma amazônico do Tocantins, Maranhão e Mato Grosso). A pessoa proponente deve ter mais de 18 anos e seu grupo precisa ter disponibilidade para atividades semanais durante o período do treinamento.

Além do apoio financeiro para o desenvolvimento de campanhas de mobilização, os grupos selecionados participarão de um processo de formação pedagógica e construção de rede de trocas ao longo de seis meses, com foco principal em estratégias de campanhas, comunicação e táticas criativas. Receberão também mentoria com um time de mobilizadores para colocar no mundo campanhas de mobilização para as mais diversas pautas amazônicas.

Inscrições

Para se inscrever no edital é necessário cumprir algumas etapas: a primeira delas é preencher o formulário de pré-inscrição no site www.amazonia.rnc.org.br. Após o envio, será encaminhado um e-mail com instruções da próxima etapa para o e-mail cadastrado. Na sequência, o coletivo, organização ou iniciativa proponente deve preencher um formulário com informações sobre o projeto, como a data de criação, quantas pessoas trabalham e citar exemplos de atuação do projeto no respectivo território. É necessário finalizar as duas etapas até às 23h59 do dia 27 de agosto.

Com base nas informações enviadas, serão selecionados 10 grupos para a terceira etapa, que consiste em entrevistas. Ao fim do processo, serão selecionadas as três iniciativas que participarão do processo. Esses grupos terão encontros online semanais com o time de mobilização do NOSSAS sobre estratégia de campanha de mobilização, escrita de narrativas, advocacy, táticas online e offline e design ativista, com o objetivo de colocar no ar duas campanhas de mobilização para incidir diretamente em políticas públicas em seus territórios.

Formando ativistas

O NOSSAS é uma organização de ativismo popular por um Brasil democrático, com justiça climática, racial e de gênero, que cria e compartilha tecnologias de mobilização com pessoas e movimentos que transformam seus territórios e cidades. Em seus 12 anos de história, o NOSSAS já lançou mais de 270 campanhas, mobilizou 2,7 milhões de pessoas e impactou mais de 170 políticas públicas a nível nacional e local, em territórios distintos do país.