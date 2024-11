Impressionante Verstappen vence o molhado Grande Prêmio de São Paulo partindo de 17º no grid | Notícias do automobilismo

Nesrine Malik



Sah, aqui estamos. Kemi Badenoch é o líder do partido conservador. Essas são outras duas novidades que os Conservadores derrotaram os Trabalhistas. Até agora, o Conservadores elegeram o primeiro líder e primeiro-ministro asiático, e a primeira mulher negra líder de qualquer grande partido político britânico.

Mas à medida que estes primeiros começaram a aproximar-se mais rapidamente e a aproximar-se – temos agora um líder do partido castanho a passar para um líder negro – duas coisas aconteceram. Primeiro, a política do partido tornou-se mais desequilibrada e o seu registo eleitoral despencou. E segundo, o perfil destes novos líderes inovadores tornou-se mais extremo. Os dois não estão alheios ao sucesso das minorias étnicas no partido Conservador. Lamento salientar isto, porque existe agora uma espécie de ritual que deve ser observado quando os Conservadores se saem bem na questão da diversidade: não se deve falar mal de uma pessoa de cor que foi eleita para uma posição de liderança pela primeira vez. momento, e o significado desse momento, acima de tudo, deve ser respeitado.

Esse ritual agora se tornou uma espécie de farsa. Porque muitas coisas estão diante de nós enquanto somos solicitados a realizar alguma cerimônia superficial de celebração. O ritual agora tem até o seu próprio encantamento: “deixar a política de lado” ou “o que quer que você pense da política deles”, você deve dizer, devemos reconhecer que este é um bom dia para a política britânica e a sociedade em geral. Não sei bem como é que se pode “deixar a política de lado” quando esta é a verdadeira função de Badenoch e quando o seu historial é tão terrível. Quero dizer, é Kemi Badenoch. E o trabalho dela é líder da oposição.

Esta é a mulher que disse que “nem todas as culturas são igualmente válidas”, ao decidir quem terá permissão para entrar no Reino Unido. Quem disse que as pessoas autistas recebem indevidamente “melhor tratamento” e “privilégios e proteções” econômicas. Quem pensa que o salário-maternidade é “excessivo”. Essa regulamentação de segurança online é “legislando sobre sentimentos feridos”E que os compromissos líquidos zero são“desarmamento econômico unilateral”. E que dedicou grande parte de sua carreira até agora à guerra cultural combativa.

E se você apenas der uma olhada no que a sua elevação significa para a minoria étnica da qual ela vem, temo que não haja apenas pouco para comemorar, mas muito para se preocupar. Enfrente Badenoch colonialismo (ela não se importa com isso); nas comunidades negras (ela não acha tal coisa existeum belo eco de “não existe tal coisa como sociedade”); e sobre racismo (quando os negros estão no emprego errado, na experiência dela, eles simplesmente pensar seu empregador é racista).

Mas você deve parar tudo o que pensa sobre isso e reconhecer que este é um bom dia porque diz algo sobre a diminuição das barreiras à ascensão de pessoas de cor hoje. O que isso obscurece são as circunstâncias específicas dessa ascensão, e de quais pessoas em particular. Não é qualquer um que chega ao topo da política britânica, mas sim aqueles que aderem a uma história específica – uma história em que a sua experiência, sucesso e identidade racial lhes permitem minar as preocupações de outras minorias étnicas e atacar essas minorias por não seguirem as regras. em termos da sua “integração” ou valores políticos. (Badenoch diz que “hostilidades ancestrais” fazem com que alguns imigrantes “odeiem Israel”.) Parece que os candidatos aprovados, devido à sua identidade, podem fazer o trabalho mais amplo do conservadorismo quando se trata de raça de uma forma que os seus homólogos brancos não são capazes de fazer sem aniquilar o verniz de respeitabilidade que distingue os conservadores da extrema direita.

E as circunstâncias também são preocupantes. Kemi Badenoch, assim como Rishi Sunak, concorreu antes como líder do partido e foi demitido imediatamente. E, como Sunak, ela só foi considerada quando as perspectivas do partido diminuíram. É uma questão estranha e, mais uma vez, lamento apresentá-la enquanto estamos no habitual período de graça de deixar a política de lado, mas não parece haver uma correlação entre a eleição de minorias étnicas como chefes de partido e uma recente deterioração do desempenho do partido? internamente e nas urnas? A implicação é que, quando o partido não está realmente em jogo sério, pode dar-se ao luxo de experimentar novas pessoas que não teriam o perfil certo em tempos mais abundantes, e ver onde isso vai dar.

Eu sei que é muita coisa com que se contar, quando há um momento muito mais simples para chegar, uma história muito mais simples de sucesso racial para se agarrar. Se você tivesse me dito há 10 anos que teríamos um primeiro-ministro moreno e uma líder negra do partido Conservador, eu teria imaginado um cenário muito menos monótono e desanimador. O registo dos Conservadores na promoção de pessoas de cor problemáticas acelerou mais rapidamente do que a compreensão da sociedade de que as pessoas de cor também podem ser problemáticas – e que não há problema em dizê-lo. O efeito degradante do partido sobre a coesão social ao longo da última década é agora demasiado claro para que qualquer um de nós não perceba que é assim que funciona o status quo. O seu próprio poder reside em expandir constantemente o perfil das pessoas incluídas no establishment para que possam estabilizá-lo, diversificando-o.

Badenoch tem o direito de ter as opiniões que desejar, mas também é direito dos outros sentirem-se excluídos por elas e não serem repreendidos por se recusarem a aplaudir uma nomeação que é, na melhor das hipóteses, sem sentido e, na pior, perturbadora.

A eleição de Badenoch é uma novidade que não significa nada. Mas é útil porque nos obriga a confrontar o facto de que a representação não acontece simplesmente através da elevação das mulheres ou das pessoas de cor. A verdadeira representação requer pessoas específicas e circunstâncias específicas que façam algo diferente de meramente continuar, ou mesmo consolidar, a forma como as coisas já são. É uma bola curva, com certeza. Mas podemos pegá-lo. E atualize-se.