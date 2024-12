Impressões digitais de suspeito encontradas na cena do crime

Perícia forense de Nova York na cena do crime em frente ao Hotel Hilton, no centro de Manhattan, onde o CEO da UnitedHealthcare, Brian Thompson, foi morto, 4 de dezembro de 2024. STEFAN JEREMIAS/AP

As impressões digitais encontradas no local do assassinato em Nova York de um chefe de seguro de saúde americano coincidem com as do suspeito, Luigi Mangione, 26, preso segunda-feira, 9 de dezembro num McDonald’s da cidade rural de Altoona, no estado da Pensilvânia, anunciou quarta-feira, 11 de dezembro, Jessica Tisch, comissária da polícia de Nova Iorque, citada pela ABC.

As cápsulas recuperadas no local do tiroteio contra Brian Thompson, CEO da UnitedHealthCare, a maior seguradora de saúde privada do país, também correspondem à arma que Luigi Mangione tinha com ele quando foi preso, acrescentou ela.

Luigi Mangione contestou sua transferência perante os tribunais do estado de Nova York na terça-feira. Embora fosse acusado de homicídio, seu advogado, Thomas Dickey, disse que se declararia inocente e garantiu: “Não vi nenhuma evidência que prove que ele é o atirador. »

Uma semana depois do crime, as investigações se concentram nos motivos que teriam levado esse graduado em engenharia, um brilhante ex-aluno da prestigiada Universidade da Pensilvânia, originário de uma família rica de Baltimore (Maryland), a atirar a sangue frio em Brian Thompson no pé de um hotel no coração de Manhattan.

Choque na comunidade empresarial

A polícia disse que ele estava em posse de um texto manuscrito de três páginas criticando o sistema de seguro saúde nos Estados Unidos, muitas vezes acusado de priorizar os lucros em detrimento da cobertura de saúde. De acordo com o New York Timesque citou fontes policiais, carregava outro caderno que parecia planejar o assassinato. “O que devemos fazer?” Socar um CEO na convenção anual de contadores parasitas. É direcionado, preciso e seguro para pessoas inocentes.”podemos ler lá, segundo o jornal.

Na madrugada de 4 de dezembro, o assassino abordou Brian Thompson, de 50 anos, e matou-o friamente a tiros na rua em frente a um hotel em Manhattan, onde acontecia uma reunião de investidores. A cena, capturada por uma câmera de videovigilância, foi vista por milhões de pessoas.

O assassinato desencadeou uma caçada humana em todo o país e enviou ondas de choque nos círculos empresariais americanos. Também suscitou comentários odiosos nas redes sociais contra os programas de seguro de saúde americanos, ilustrando a profunda raiva contra um sistema lucrativo acusado de enriquecer à custa dos pacientes.