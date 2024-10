Índia se despede de Ratan Tata, lendário industrial do subcontinente

O magnata indiano Ratan Tata, em Bombaim, 24 de julho de 2008. INDRANIL MUKHERJEE/AFP

Homenagens vêm de todos os lados para cumprimentar um chefe de ” lenda “e « titã »e “visionário”. Ratan Naval Tata, que liderou o grupo que leva seu nome por mais de vinte anos e o transformou em um conglomerado internacional, morreu na noite de quarta-feira, 9 de outubro, para quinta-feira, 10 de outubro, em Bombaim. Ele tinha 86 anos.

Conhecido pela sua discrição, em contraste com a ostentação dos bilionários do subcontinente, foi internado no início da semana num estabelecimento da capital financeira indiana. Num comunicado de imprensa, nomeadamente distribuído na sua conta Instagram, aberto aos 81 anos, tranquilizou os seus mais de dez milhões de assinantes, informando-lhes que estava simplesmente a fazer exames para problemas de saúde ligados à sua idade. Fiel à sua tradição, ele agradeceu àqueles que pensaram nele.

A notícia de sua morte foi divulgada na noite de quarta-feira por sua família. “É com um profundo sentimento de perda que nos despedimos do Sr. Ratan Naval Tata, um líder verdadeiramente extraordinário, cujas contribuições incomensuráveis ​​moldaram não apenas o Grupo Tata, mas também a própria estrutura da nossa nação.”indicou o seu sucessor, o atual presidente do grupo, Natarajan Chandrasekaran.

Políticos indianos de todos os matizes, chefes dos maiores grupos, estrelas de Bollywood e cidadãos comuns prestaram homenagem à sua memória. O primeiro-ministro, Narendra Modi, elogiou uma “visionário” e um “ser humano extraordinário”, “cheio de compaixão”. Ratan Tata foi considerado um dos maiores filantropos do país de 1,4 bilhão de habitantes, cujas ações tocaram a vida de milhões de pessoas nas áreas de saúde, educação e proteção animal, ele que não escondia seu amor pelos cães.

Enquanto isso, Sundar Pichai, CEO do Google, destacou seu papel fundamental como mentor no desenvolvimento da liderança empresarial moderna na Índia. “É um dia muito triste para a Índia e para as empresas indianas”declarou Mukesh Ambani, o homem mais rico do país, chefe do grupo Reliance Industries. “Adeus e obrigado”foi a manchete da primeira página da edição de quinta-feira, 10 de outubro, do diário O Expresso Indiano.

Nascido em Bombaim em 1937, Ratan Tata juntou-se ao grupo em 1961, antes de suceder a JRD Tata, um parente distante, como CEO da Tata Sons em 1991. Começou, entre outros lugares, em uma oficina da Tisco, hoje Tata Steel, próxima aos altos-fornos, hospedando-se em um albergue de aprendizes. Na década de 1990, ele assumiu as rédeas do império familiar fundado em 1868, quando a Índia iniciava a sua liberalização. Ele está pegando a onda. Em 1998, quando o país decidiu abrir as portas para fábricas de fabricantes de automóveis estrangeiros, a Tata começou a fabricar o primeiro automóvel de passageiros local, o Tata Indica. Um veículo que ocupava “um lugar especial em (seu) coração”ele declarou.

