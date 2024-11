Índias Ocidentais x Inglaterra: terceiro internacional de críquete masculino de um dia – ao vivo | Grilo

Taha Hashim (now) and Rob Smyth (later)



Eles estão apenas verificando se Chase acertou a bola depois de segurá-la… depois de algumas repetições, ele permanece de fora. Liam Livingstone surge para tentar resolver outra bagunça. Compartilhar

POSTIGO! Bethell c Chase b Shepherd 0 (Inglaterra 14-3) Alzarri Joseph volta ao campo… mas é Romário Shepherd quem vai lançar. E ele acerta a primeira bola! Jacob Bethell tem espaço para cortar e o faz… mas Roston Chase salta para trás para se segurar. A Inglaterra está em todos os tipos. Compartilhar

5º: Inglaterra 14-2 (Salt 8, Bethell 0) Portanto, não há substituto para José, de acordo com os comentaristas. Isso é realmente estranho. Phil Salt manda Forde para o chão por quatro para dar um empurrãozinho à Inglaterra. Compartilhar

4º: Inglaterra 10-2 (Salt 4, Bethell 0) Alzarri Joseph ainda está furioso, ao que parece para Shai Hope, e depois de lançar ele sai do campo! Alguns minutos bizarros. Compartilhar

POSTIGO! Cox c Hope b Joseph 1 (Inglaterra 10-2) Alzarri Joseph está funcionando, por razões desconhecidas, talvez não satisfeito com o campo que lhe foi dado. De qualquer forma, ele parece afiado, jogando boliche no final dos anos 80 (mph). E depois de três pontos ele pega Cox! É uma entrega impressionante, um pára-choque que corta as luvas de Cox e leva até Hope. Cox não anda imediatamente, talvez apenas em choque com o quão ultrajante foi aquela entrega. Estava acima de 90 mph. Compartilhar Atualizado em 18h22 GMT

3º over: Inglaterra 10-1 (Salt 4, Cox 1) Jordan Cox, outro novato em busca de um placar, sai. Compartilhar

POSTIGO! Jacks c Hope b Forde 5 (Inglaterra 9-1) Jacks se inclina para uma cobertura para quatro enquanto Forde lança. Mas uma borda externa segue a próxima bola! Forde recua e faz Jacks acertar Shai Hope atrás dos tocos. A série enxuta de Jacks acabou. Compartilhar

2º over: Inglaterra 5-0 (Salt 4, Jacks 1) Alzarri Joseph sobe do outro lado e Jacks dá uma folga antes de exibir uma defesa avançada. Isso não é muito Bazball. Jacks rouba um single rápido com um golpe na lateral da perna para acertar o alvo. Compartilhar

1º saldo: Inglaterra 3-0 (Salt 3, Jacks 0) Will Jacks e Phil Salt – ambos com média de 33 neste formato – saem. Matthew Forde abre, com Salt dando um soco para apontar um ponto para dar o pontapé inicial. Um campo errado traz Salt três pela lateral da perna, com Sherfane Rutherford se machucando após uma parada na fronteira. Jacks é quase um caso perdido na primeira bola, arremessando aérea em direção a Shimron Hetmyer na perna quadrada, a bola caindo perto do defensor. Compartilhar

As equipes Ambos os lados fazem duas mudanças. Alzarri Joseph e Romario Shepard entram no lugar de Shamar Joseph e Jayden Seales. A Inglaterra deixou de fora Saqib Mahmood e John Turner, com Reece Topley e Jamie Overton dentro. Overton amplia as rebatidas, mas será que ele também terá um trundle? Índias Ocidentais: Evin Lewis, Brandon King, Keacy Carty, Shai Hope (c&semana), Sherfane Rutherford, Shimron Hetmyer, Roston Chase, Romario Shepherd, Matthew Forde, Alzarri Joseph, Gudakesh Motie Inglaterra: Phil Salt (sem), Will Jacks, Jordan Cox, Jacob Bethell, Liam Livingstone (c), Sam Curran, Dan Mousley, Jamie Overton, Jofra Archer, Adil Rashid, Reece Topley. Compartilhar

Índias Ocidentais vencem o sorteio e optam por entrar em campo Shai Hope vence, não tem certeza de como será o jogo e decide lançar primeiro. Liam Livingstone diz que a Inglaterra teria feito o mesmo. O capitão das Índias Ocidentais, Shai Hope, fala com o capitão da Inglaterra, Liam Livingstone, antes do sorteio. Fotografia: Gareth Copley/Getty Images Compartilhar Atualizado em 18h17 GMT

Com coisas mais importantes acontecendo em outros lugaresminha mente volta à brilhante entrevista de Don McRae em 2017 com Zafar Ansari, que se aposentou do críquete profissional aos 25 anos, poucos meses depois de sua estreia no teste pela Inglaterra. Aqui ele fala sobre jogar contra a Índia durante as eleições presidenciais dos EUA em 2016: Foi um momento muito significativo politicamente. Trump foi eleito no primeiro dia do nosso teste de abertura na Índia. Eu estava rebatendo aos 10 anos e não podíamos deixar nossos telefones no vestiário. Eu estava recebendo fragmentos de informações da segurança, mas me senti tão desconectado de algo ao qual estaria hiperconectado aqui. A combinação de jogar um críquete muito difícil e perder coisas que eram tão importantes me fez pensar com mais clareza sobre meu futuro. Ouvi a notícia sobre Trump no final da peça daquele dia. Pegamos nossos telefones e foi um momento chocante. Eu esperava que (Hillary) Clinton superasse isso e achei difícil aceitar. Desde então, concentrei-me mais na política – como mudanças na prestação de cuidados de saúde, a tentativa de proibição muçulmanabem como o aumento da imigração e das deportações – em vez de apenas pensar em Trump como o palhaço que muitas vezes aparece. É importante ser menos histérico em relação à pessoa, mas mais histérico em relação às implicações políticas.” Compartilhar