Vídeo: Reações globais à vitória de Trump nas eleições dos EUA | Eleições dos EUA 2024

Elon Musk Elon Musk, que se transformou em uma líder de torcida de pleno direito para Trump e que detém milhares de milhões em contratos federais, terá procurado um papel numa segunda administração Trump, responsável pelos reguladores que o supervisionam. Trump parece descartar um papel de gabinete para Musk, mas disse que deseja que o bilionário da tecnologia tenha algum tipo de papel não especificado em sua administração. A pessoa mais rica do mundo propôs a criação de um novo Departamento de Eficiência Governamental.

Mike Pompeo Mike Pompeo, ex-diretor da CIA e secretário de Estado e aliado devotado de Trump, optei por não desafiar seu ex-chefe para a indicação republicana. O firme apoiante de Israel e inimigo jurado do Irão é amplamente considerado um candidato-chave a um papel de topo na nova administração, possivelmente como secretário de Estado da Defesa.

Robert F. Kennedy Jr. Robert F Kennedy Jr, filho do assassinado Bobby Kennedy e sobrinho de JFK, cuja campanha independente para presidente às vezes chegou a 10% dos votos, acredita firmemente que tem uma chance de ocupar um papel no gabinete de Trump depois de ter apoiado o Republicano. Embora membros seniores da campanha de Trump tenham descartado a possibilidade de Kennedy conseguir um emprego no Departamento de SaúdeTrump disse que o deixaria “fazer o que quiser” com a saúde da mulher se ele chegar à Casa Branca, citando como Kennedy seria capaz de “enlouquecer” com alimentos e medicamentos.

Richard Grenell Richard Grenell, um ex-colaborador da Fox News que está entre as pessoas mais próximas de Trump conselheiros de política externaprovavelmente está concorrendo a secretário de Estado ou a outros cargos importantes de política externa e segurança nacional. Ex-embaixador dos EUA na Alemanha e defensor vocal do credo América Primeiro de Trump no cenário internacional em seu primeiro mandato, ele defendeu a criação de uma zona autônoma no leste da Ucrânia para acabar com a guerra aí, uma posição que Kyiv considera inaceitável.

Tom Algodão O senador republicano de extrema direita do Arkansas, Tom Algodãoemergiu como um candidato azarão para ser companheiro de chapa de Trump nas semanas finais do processo de seleção para vice-presidente. Em um notório artigo de opinião do New York Times de 2020 intitulado Send In the Troops, ele comparou os protestos do Black Lives Matter a uma rebelião e instou o governo a mobilizar os militares dos EUA contra os manifestantes, invocando a Lei da Insurreição. Ele é muito querido entre os doadores de Trump e também visto como candidato a secretário da Defesa.

Ben Carson Um aposentado neurocirurgião e ex-EUA secretário de habitaçãoBen Carson pressionou por uma proibição nacional do aborto – uma postura em desacordo com a maioria dos americanos e até com o próprio Donald Trump. Durante sua temporada em 2016, ele gerou polêmica quando comparou o aborto à escravidão e disse que queria ver o fim de Roe v Wade. Quando a Suprema Corte reverteu sua decisão no caso Dobbs, ele chamou-lhe “uma correcção crucial”. Carson poderá ser nomeado por Trump como secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano.

Scott Bessant Um importante conselheiro económico de Trump e aliado de JD Vance, Scott Bessent, gestor do fundo de hedge macro Key Square, é visto como um possível candidato ao gabinete. O investidor de Wall Street e um proeminente arrecadador de fundos para Trump elogiou o uso de tarifas por Trump como ferramenta de negociação.

Mike Waltz Ex-boina verde do Exército dos EUA e atualmente servindo como congressista pela Flórida, Michael Waltz solidificou sua reputação como um dos principais defensores de uma posição mais dura em relação à China na Câmara dos Representantes – desempenhando um papel fundamental no patrocínio de legislação destinada a reduzir a dependência da América em minerais provenientes da China. Sabe-se que Waltz tem uma amizade sólida com Trump e também manifestou apoio à assistência dos EUA à Ucrânia, ao mesmo tempo que pressiona por uma maior supervisão dos fundos dos contribuintes americanos atribuídos para apoiar os esforços de defesa de Kiev. Ele foi apontado pela mídia dos EUA como candidato a secretário de Defesa ou secretário de Estado.

Robert Lighthizer Robert Lighthizer é o oficial comercial mais graduado de Donald Trump. Ele acredita firmemente nas tarifas e foi uma das principais figuras na guerra comercial de Trump com a China. Descrito por Trump como “o maior representante comercial dos Estados Unidos na história americana”, é quase certo que Lighthizer estará de volta ao novo gabinete. Embora Scott Bessent e o bilionário gestor de fundos de cobertura John Paulson tenham provavelmente melhores hipóteses de se tornarem secretários do Tesouro, Lighthizer tem algumas oportunidades externas: poderá ser capaz de repetir o seu antigo papel como representante comercial dos EUA ou tornar-se o novo secretário do Comércio.

Brooke Rollins Ex-conselheira de política interna na Casa Branca, Brooke Rollins tem um relacionamento pessoal próximo com Trump. Considerada por muitos como uma das conselheiras mais moderadas de Trump, ela apoiou as reformas da justiça criminal do ex-presidente no primeiro mandato, que reduziram as penas de prisão para alguns delitos relativamente menores e é visto como um dos principais candidatos a chefe de gabinete.

Susie Wiles Uma das duas co-gerentes de campanha de Trump, Susie Wiles, pode estar competindo com Brooke Rollins pelo cargo de chefe de gabinete. Embora as suas opiniões políticas permaneçam um tanto ambíguas, ela é vista como tendo liderado uma corrida presidencial bem-sucedida e simplificada. Os apoiantes acreditam que ela poderia introduzir um nível de organização e disciplina que esteve frequentemente ausente durante o primeiro mandato de Trump, marcado por uma série de mudanças no papel de chefe de gabinete.

Donald Trump Jr. Embora tenha sido menos proeminente na campanha eleitoral do que em ciclos eleitorais anteriores, o filho mais velho do 47º presidente, Donald Trump Jr, foi ativo nos bastidores e defendeu seu amigo JD Vance como companheiro de chapa. Ele conquistou seguidores leais no universo Maga por meio de seu podcast Triggered e desempenhou um papel junto com seu irmão Eric Trump no processo de transição para estabelecer uma nova administração. Os copresidentes formais da transição são o presidente-executivo da Cantor Fitzgerald, Howard Lutnick, e Linda McMahon, a ex-executiva de luta livre que liderou a Administração de Pequenas Empresas durante o primeiro mandato de Trump.