Indígenas reivindicam políticas inclusivas no ensino superior

Lideranças indígenas e reitora discutem políticas inclusivas.

A notícia foi divulgada pelo sítio institucional da Universidade Federal do Acre – UFAC. Segundo o sítio institucional da UFAC, a reitora da Ufac, Guida Aquino, reuniu-se com lideranças indígenas na tarde de sexta-feira, 17, na sala de reuniões da Reitoria. Durante o encontro, foram discutidas as possibilidades de ofertas de cursos de nível superior para indígenas e novas políticas de inclusão.

As lideranças que participaram da reunião estavam no evento Direito Indígena e Estado, cujo tema foi “Mudanças climáticas, segurança alimentar e estratégias de atuação no Território”, que ocorreu no Centro de Convenções da Ufac entre os dias 13 e 17. O evento contou com oficinas nas áreas de Comunicação Social, Antropologia e Direito. O objetivo é dar condições e conhecimento sobre os direitos dos povos indígenas em um processo de formação para lideranças indígenas.

A ação contou em sua programação com painéis interativos, debates, dinâmicas e oficinas em grupos. É promovido pela Manxinerune Tsihi Pukte Hajene (MATPHA), com apoio do Centro de Arqueologia e Antropologia Indígena da Amazônia Ocidental (Caainam) da Ufac.

Segundo o coordenador do Caainam, Jacó Cesar Piccoli, as oficinas visam potencializar o protagonismo indígena diante do novo cenário sócio-político do país. “Com isso, pretende-se ver formas que os próprios indígenas se envolvam no processo político atual buscando a satisfação dos seus direitos históricos e legítimos ainda nos dias atuais”, disse Jacó.

Segundo Maria das Graças Costa Silva, pedagoga e coordenadora de gênero da Matpha, o processo formativo faz parte de uma retomada. “Queremos ocupar os espaços com conhecimento, compreendendo que o Estado precisa ser revisto. Várias leis que foram implementadas precisam ser modificadas. Precisamos, aos poucos, reconstruir esses direitos”, afirmou Maria das Graças.

Participam do evento lideranças dos povos Jaminawa; Manchineri, Apurinã, Kaxarari, Nauas, Huni Kuin e Puyanawa das regiões do Mamoadate; Terra Indígena do Riozinho do Iaco; Assis Brasil; Sena Madureira; Noroeste de Rondônia; Rio Branco e Boca do Acre.

O evento também conta com o apoio do Conselho de Missão entre Povos Indígenas (COMIN); da Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (COIAB); do Fundo Casa Socioambiental; do Fundo Brasil de Direitos Humanos e do Amazon Watch.