Inglaterra x Austrália: união de rugby da Autumn Nations Series – ao vivo | Série Nações de Outono

Este jogo está sendo jogado na sequência do livro de Danny Care, que expõe a horrível cultura de jogar para Eddie Jones. A maioria dos jogadores no parque hoje refletirá sobre isso, você poderia pensar.

Inglaterra : 15 George Furbank, 14 Immanuel Feyi-Waboso, 13 Ollie Lawrence, 12 Henry Slade, 11 Tommy Freeman, 10 Marcus Smith, 9 Ben Spencer, 8 Ben Earl, 7 Tom Curry, 6 Chandler Cunningham-South, 5 George Martin, 4 Maro Itoje, 3 Will Stuart, 2 Jamie George (c), 1 Ellis Genge Substituições : 16 Luke Cowan-Dickie, 17 Fin Baxter, 18 Dan Cole, 19 Nick Isiekwe, 20 Alex Dombrandt, 21 Harry Randall, 22 George Ford, 23 Ollie Sleightholme

Para a Austrália, o grande destaque é a já citada seleção de Sua’ali’i aos 13 anos, posição mais importante na retaguarda tanto no ataque quanto na defesa. A conversão do NRL foi um acordo da era Jones, mas Schmidt também parece convencido pelo jovem de 21 anos.

Preâmbulo

Muitas vezes somos informados de que devemos manter as coisas em perspectiva, em particular que as coisas nunca são tão ruins quanto parecem. Tem havido muito disso recentemente para pessoas com a atenção voltada para a política dos EUA, o relançamento do Ford Capri ou a política masculina. Seleção Australiana de Rugby Union.

As vitórias este ano foram escassas e contra países como a Geórgia, Portugal e o muito conturbado País de Gales, enquanto as derrotas foram abundantes e muitas vezes humilhantes; incluindo a conquista de 67 pontos contra a Argentina no Campeonato de Rugby e juntamente com a diminuição do público. Não é nenhuma surpresa que a vibração em torno do time e do esporte seja ruim quando eles iniciam esta turnê e esperam receber os Leões Britânicos e Irlandeses no próximo verão. É tudo tão ruim quanto parece?

Talvez não. Eles têm Joe Schmidt e, embora os resultados tenham sido ruins por um tempo, pelo menos parecem ter um plano de como ele deseja que joguem. Um plano que pode funcionar eventualmente, em vez de algum pesadelo distópico diabólico e movido pelo ego que nos mancha a todos como aquele que Eddie Jones claramente teve. A seleção do convertido da liga Joseph Sua’ali’i para iniciar uma partida de teste fora do centro em sua primeira partida sindical desde os tempos de escola fala com o atual estado australiano, mas Schmidt geralmente não é um cara de olhos brilhantes, então você tem que acreditar nisso faz parte da melhoria a longo prazo. Seria uma afirmação se Schmidt pudesse realmente começar a deixar a sua marca nesta partida.

A história não favorece o treinador nascido no Kiwi, com uma única vitória do Wallaby nos onze encontros anteriores e embora a Inglaterra não tenha tido nada mais do que um 2024 razoável a médio, na melhor das hipóteses, eles estão mostrando forma suficiente para deixar de lado esta oferta australiana em particular.

Uma dessas equipes tentará fortemente manter as coisas em perspectiva até o apito final, saberemos em algumas horas.