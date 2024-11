Instituições de caridade muçulmanas enfrentam discriminação enquanto os palestinos estão desesperados por ajuda | Conflito Israel-Palestina

Enquanto o povo de Gaza enfrenta a fome e o contínuo bombardeamento das suas casas por parte de Israel, numerosas instituições de caridade e organizações muçulmanas tentam desesperadamente ajudar a manter os palestinianos vivos e a ajudar os necessitados.

No entanto, muitas destas organizações descobriram ao longo do ano passado que os bancos em que dependem para ajudar a levar esta ajuda ao povo de Gaza não querem trabalhar com instituições de caridade dirigidas por muçulmanos – especialmente se estiverem focadas em Gaza. Isso se tornou referido como “muçulmano enquanto bancário”.

“Quando começamos nossa empresa, costumávamos brincar que tínhamos 99 problemas e que os pagamentos não eram um deles, e isso mudou rapidamente”, diz Amany Killawi, cofundador da LaunchGood, uma plataforma de crowdfunding para muçulmanos. “Sinto que há um escrutínio adicional sobre as organizações muçulmanas.”

A LaunchGood é uma das muitas organizações que estão tentando ajudar as pessoas de Gaza que tiveram suas contas de pagamento encerradas sem motivo aparente durante o ano passado. Killawi diz acreditar que estes bancos têm medo de receber má publicidade por trabalharem com organizações muçulmanas enquanto prossegue o debate altamente controverso sobre o futuro de Israel e da Palestina.

“Há dois problemas no nosso espaço: a maioria dos bancos é muito avessa ao risco. Eles não querem apoiar o trabalho humanitário, apesar de todas as instituições de caridade registadas e em situação regular terem passado por verificação”, diz Killawi. “A outra questão que temos é que tem havido uma politização da ajuda humanitária.”

Killawi diz que os actores pró-Israel escreverão “artigos de sucesso” nos meios de comunicação social sobre várias organizações muçulmanas que estão a enviar ajuda para Gaza, e isso pode fazer com que os bancos não queiram trabalhar com eles, mesmo que, em última análise, não tenham feito nada de errado. Estas instituições de caridade são por vezes injustamente acusadas de ajudar grupos armados, e os que trabalham no sector financeiro podem não se preocupar em investigar tais alegações.

“Não creio que haja conflito com a lei dos EUA porque tudo é legal. Não há nada que viole seus termos de uso. Minha impressão é que se trata de uma mídia adversa”, diz Killawi. “…Israel-Palestina é um assunto delicado, para dizer o mínimo. Você tem um analista comum de Nova York que talvez nunca tenha conhecido um muçulmano ou trabalhado com uma organização (muçulmana), vê isso e decide se retirar.”

A LaunchGood não sofreu apenas encerramentos de contas relacionadas a serviços financeiros, mas também a outros serviços. Killawi diz que a Wise, que ajuda a LaunchGood a pagar os empreiteiros, a expulsou da plataforma. Cledara, um serviço de assinatura que ajuda a LaunchGood a controlar seu software, também encerrou inesperadamente sua conta.

Cledara não respondeu a um pedido de comentário.

Wise disse à Al Jazeera que presta os seus serviços aos clientes “independentemente das suas características pessoais, incluindo a sua identidade religiosa” e que eles “também estão sujeitos a regras estritas que regem a forma como lidamos com as contas de clientes existentes”.

“Para obrigações legais e de privacidade, não podemos fornecer detalhes sobre casos individuais, mas nunca tomamos a decisão de desativar uma conta levianamente, e isso é sempre o resultado de uma análise minuciosa por nossa equipe”, disse um porta-voz.

“Às vezes somos vítimas do nosso próprio sucesso. Uma instituição de caridade, plataforma ou ONG terá um ótimo desempenho e, quando sua conta atingir um determinado nível, ela poderá ser revisada”, diz Killawi. Você pode receber um novo gerente de conta. Essa é a minha suspeita porque continuamos a crescer. Na verdade não sabemos. Como alguém no banco encontra o LaunchGood e decide: ‘Não queremos ter nada a ver com isso?’ Existe algum arquivo sobre nós em algum lugar?

Tendência maior

Ilhan Omar, membro democrata da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, fazia parte de um grupo de legisladores que solicitado informações em fevereiro dos principais bancos sobre por que os muçulmanos americanos estão sendo discriminados. Eles disseram que esses encerramentos de contas podem ter “impactos devastadores para os consumidores”.

“A prática de ‘redução de riscos’ por parte das instituições financeiras teve um impacto desproporcional nas empresas muçulmanas e pertencentes a imigrantes, cortando o acesso a serviços bancários essenciais”, disse Omar à Al Jazeera. “Este comportamento discriminatório é inaceitável.”

O que está claro é que estes encerramentos de contas não são incidentes isolados, mas parte de uma tendência mais ampla. Youssef Chouhoud, professor assistente de ciência política na Universidade Christopher Newport e membro do Instituto de Política e Compreensão Social, diz que os bancos têm fechado as contas de organizações sem fins lucrativos dirigidas por muçulmanos a uma “taxa suspeitamente elevada” há anos.

As coisas só pioraram à medida que o conflito em Gaza se intensificou e várias organizações humanitárias nos EUA e na Europa que tentam fornecer alimentos aos residentes de Gaza tiveram as suas contas bancárias encerradas e as transacções congeladas desde o início do actual conflito, The Wall O Street Journal relatou, citando pelo menos 30 incidentes de 7 de outubro até o final de maio.

“Os muçulmanos americanos são significativamente mais propensos do que o público em geral a relatar desafios durante a atividade bancária, seja no momento de abrir uma conta, concluir uma transação ou manter uma conta em situação regular”, diz Chouhoud. “Cerca de um em cada quatro muçulmanos no nosso inquérito relatou tais obstáculos ao lidar com instituições financeiras, o que é o dobro da taxa entre o público em geral.” A pesquisa foi realizada antes do início da guerra em Gaza.

Chouhoud diz que este problema é “preocupante à primeira vista” e parece representar práticas discriminatórias generalizadas. Ele diz que os empresários muçulmanos e os executivos de organizações sem fins lucrativos têm aproximadamente duas vezes mais probabilidade de serem informados pelas instituições bancárias de que uma transação internacional que tentaram foi restrita, que estão enviando ou recebendo dinheiro de uma “pessoa desconhecida” ou que uma “palavra-chave em sua transação” foi sinalizado.

“Como observamos em nosso relatórioé bastante notável que um em cada três muçulmanos com idades compreendidas entre os 30 e os 49 anos tenha tido dificuldades ao lidar com instituições financeiras. Esta estatística é especialmente alarmante porque esta é a faixa etária com maior probabilidade de iniciar negócios e comprar casas, mas está a ser impedida de participar plenamente na economia americana”, diz Chouhoud.

Alguém que está bastante familiarizado com a prática dos bancos fecharem as contas das pessoas como parte desta prática de “redução de risco” é Anas Altikriti. Ele é um iraquiano britânico, CEO e fundador da Fundação Córdoba. Altikriti era membro do HSBC há 29 anos quando a sua conta e as contas da sua família imediata foram encerradas abruptamente em 2014. O banco notificou-o de que não havia oportunidade de recorrer desta decisão e não de perguntar sobre ela.

“Isso foi inesperado. Não houve problema. Não houve problema”, disse Altikriti à Al Jazeera.

Altikriti soube, com a ajuda do jornalista da Radio 4, Peter Oborne, que a Fundação Córdoba tinha sido inexplicavelmente rotulada como organização terrorista por uma empresa de análise de risco chamada World-Check, o que levou ao encerramento de contas.

“Fiquei pasmo. Eu disse que isso é inacreditável”, diz Altikriti. “Desde então, já tive 18 contas encerradas. Tornou-se uma espécie de carrossel. Você percebe que sem uma conta bancária, nos dias de hoje, você simplesmente não pode operar. Você não pode entrar em um ônibus. Você não pode fazer as coisas mais simples.”

Resolver este problema não será fácil e não está claro como a eleição do presidente eleito Donald Trump afetará o cenário, considerando que ele é um grande apoiador do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, e prometeu deportar todos os imigrantes que apoiam o Hamas e expulsar estudantes que são “anti-semitas”.

Dito isto, Chouhoud e outros membros da comunidade muçulmana continuam determinados a aumentar a sensibilização para este problema e a fazer o que puderem para o resolver.

“A carta que a senadora Elizabeth Warren e os seus colegas no Congresso escreveram aos CEO do JPMorgan Chase e do Citibank foi certamente encorajadora. Houve também uma série de reuniões de boa fé com funcionários da Casa Branca encarregados de corrigir o tratamento diferenciado que os muçulmanos, os negros americanos e os imigrantes recentes enfrentam quando fazem transações bancárias”, diz Chouhoud. “O resultado das eleições deste ano – não apenas para presidente, mas na Câmara e no Senado – terá um impacto tremendo sobre até onde irão estes esforços nascentes para um tratamento mais equitativo.”

O Citibank e o JPMorgan Chase recusaram pedidos de comentários.

Killawi diz que a LaunchGood está trabalhando para se tornar seu próprio processador de pagamentos com uma empresa chamada PayGood, e está tentando espalhar a palavra sobre problemas com “serviços bancários enquanto muçulmanos”. Espera que estes esforços ajudem a inverter a tendência de os muçulmanos não conseguirem manter o acesso às instituições financeiras.