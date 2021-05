O câncer de pele é uma das doenças que mais preocupa no Brasil. Segundo o Instituto Nacional de Câncer (Inca), esperam-se 625 mil novos casos entre 2020 e 2022. Os dados ressaltam, ainda mais, a necessidade de aumentar os cuidados.

A exposição excessiva ao sol é um dos fatores de maior risco para o desenvolvimento do câncer de pele. Por isso mesmo, o Insulfilm de controle solar tem sido uma alternativa para a prevenção da doença.

Insulfilm é uma maneira de se referir às películas de proteção instaladas nos vidros de casas, edifícios, fachadas e veículos.

Neste artigo, veja como o Insulfilm de controle solar pode proteger contra câncer de pele e quais são as normas de trânsito para a sua instalação em veículos.

Boa leitura!

Como o Insulfilm de controle solar pode proteger contra câncer de pele?

Ao contrário do que muitos imaginam, as películas, incluindo as películas automotivas, não têm apenas uma função estética: elas desempenham papeis importantes para a segurança, saúde e bem-estar das pessoas.

Quanto à proteção contra o câncer de pele especificamente, os Insulfilm bloqueiam a entrada de raios ultravioleta em até 99% e esses raios UV são os principais causadores das doenças de pele, incluindo o câncer.

Veja 3 funções principais das películas automotivas:

– Bloqueio de raios UV

Como você viu, as películas conseguem bloquear em até 99% a entrada de raios ultravioleta, associados a doenças de pele, como o câncer. Com isso, aumenta-se a proteção, principalmente para quem usa o veículo por muito tempo.

– Controle solar

O Insulfilm também bloqueia a entrada de calor, contribuindo para um ambiente mais equilibrado termicamente e diminuindo a necessidade do uso de ar-condicionado.

– Aumento da resistência dos vidros

Vidros do veículo estão propensos a se estilhaçarem em caso de acidentes. As películas aumentam a resistência desses vidros, prevenindo esse problema.

Insulfilm automotivo: o que diz o CTB?

Para os insulfilm automotivos, existem normas que os proprietários do veículo devem seguir. Caso contrário, podem ser penalizados com multas e terem pontos gerados em sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

O Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) é o órgão que regulamenta o uso de Insulfilm nos vidros dos veículos automotivos. Em sua Resolução 254/2007, estabelece os níveis de transparência que o Insulfilm automotivo deve ter. São eles:

– Para-brisas: o grau de transparência deve ser de, pelo menos, 75%

– Vidros laterais dianteiros: o mínimo transparência deve ser de 70%

– Demais vidros: mínimo de 28% de transparência

Já o art. 230 do CTB estabelece que trafegar com veículos nos quais as películas automotivas não estão de acordo com os níveis de transparência definidos pelo CONTRAN é uma infração de trânsito grave.

A penalidade é a multa no valor de R$ 195,23. Além disso, o condutor terá 5 pontos gerados na sua CNH. Também está prevista a retenção do veículo para regularização, que, geralmente, é a remoção do insulfilm ali mesmo, no local da abordagem.

Como prevenir o câncer de pele?

Alguns cuidados são importantes para a prevenção do câncer de pele, incluindo mudanças de hábitos, confira:

– Evitar exposição prolongada ao sol entre 10h e 16h

– Se exposto ao sol, usar proteção adequada: óculos de sol, roupas, bonés…

– Usar filtro solar com fator de proteção 30, no mínimo, e retocar o filtro a cada duas horas ou após mergulhos

– Instalar películas de proteção em janelas, fachadas e vidros dos veículos

Quem utiliza o veículo para exercer algum tipo de atividade remunerada, como taxistas, motoristas de aplicativo, caminhoneiros e deliverys deve ter um cuidado ainda maior, já que passam mais horas expostos ao sol e aos raios UV.

Considerar a instalação de Insulfilm nos vidros do veículo é, portanto, uma ação necessária, mas mantendo a atenção quanto as normas de trânsito e respeitando os níveis de transparência exigidos pelo CONTRAN.

Ainda tem dúvidas sobre este assunto? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas!