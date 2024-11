Integração na Alemanha através do futebol – DW – 05/11/2024

Com apenas alguns gestos, Salim Mehdaoui indica o que quer das crianças recolhidas no ginásio de uma escola primária em Bona. Eles se reúnem no meio da sala e formam um círculo. Alguns mudam de posição nervosamente enquanto olham com os olhos arregalados para o treinador e esperam pela sua vez.

Salim segura um futebol debaixo do braço, e depois de dizer o nome de cada criança, ele começa a praticar. “As crianças estão se acostumando com nossos rituais. Como as saudações e despedidas coletivas”, disse o treinador à DW. Além dos esportes, também sobre a união social dos participantesSalim enfatizou.

O ambiente social no clube é importante, pois os participantes vêm de uma instalação de recepção inicial próxima para refugiados.

“Esse tipo de treinamento é importante para as crianças, porque enquanto fugiam, muitas tiveram a experiência de ver os mais fortes vencendo. Muitas vezes, seu comportamento pode ser um pouco brutal”, disse Antje Nekhili à DW.

“Aqui eles são ensinados a serem atenciosos novamente. As crianças podem ter relações sociais boas e divertidas novamente.”

Nekhili é o refugiado coordenador voluntário de habitação e lançou o projeto “Football Connects” com Hertha Bonn em março de 2022.

O técnico Salim Mehdaoui e as crianças refugiadas dizem seus nomes antes do início do futebol Imagem: Thomas Klein/DW

A barreira do idioma é um desafio

Finalmente a bola rola e as coisas ficam barulhentas no pequeno ginásio. Explosões de risadas se misturam às comemorações dos gols – a alegria é tão visível quanto contagiante.

“Isso me enche de alegria”, disse Mehdaoui. “Você vê que isso faz bem às crianças, o que realmente me motiva.”

Quando o projeto foi lançado, há dois anos, o agora estudante tinha acabado de terminar um ano sabático fazendo trabalho social voluntário no Hertha Bonn. Salim desenvolveu um conjunto de diretrizes, uma vez que a comunicação, em particular, desafiava ele e seus colegas.

“Claro que é um desafio, pois há barreiras linguísticas e há novas crianças em todos os treinos”, disse Jörg Michael, vice-presidente do Hertha Bonn, à DW. “As crianças vêm de países diferentes e muitas vezes não falam uma língua comum.”

Segundo Michael, isso dificulta que os treinadores cheguem a todas as crianças.

Mehdaoui abordou o problema de frente e desenvolveu soluções junto com os responsáveis ​​do clube. Comunicação – quando não estiver em inglês ou Francês – é praticado de forma não verbal com pequenos cartões que Mehdaoui mostra às crianças.

Isto significa que nem sempre é necessária uma linguagem comum, disse Nekhili. “Desta forma podemos fazer amizade com o que em outros contextos podem ser culturas antagônicas, já que jogam no mesmo time.”

O clube usa o futebol como linguagem comum, que Michael diz ser compreendida em todo o mundo.

A integração da Alemanha através do futebol foi um sucesso Imagem: Thomas Klein/DW

DFB: ‘Um exemplo impressionante de altruísmo’

“Pausa de cinco minutos” ou um simples sinal de parada em um cartão são exibidos para que as crianças entendam o que está acontecendo. E funciona – o projeto é um sucesso estrondoso e recentemente recebeu um prêmio por integração e tolerância no futebol por parte do Associação Alemã de Futebol (DFB).

Sob a liderança do presidente da DFB, Bernd Neuendorf, o Hertha Bonn foi selecionado entre 134 candidatos ao prêmio. A associação chamou isso de “um exemplo impressionante de altruísmo, pois não é uma forma de conquistar futuros sócios para o clube”. As crianças saem do centro de refugiados de Bonn dentro de alguns dias ou semanas.

Os clubes podem ajudar na integração

Apesar das estadias tipicamente curtas, as crianças beneficiam dos treinos semanais. Além de serem uma distração bem-vinda da sua vida diária em alojamentos para refugiados, eles aprendem importantes habilidades sociais e são expostos à cultura alemã.

“As sessões de treinamento mudam a forma como as crianças se comportam. Se já participaram de uma, podem ajudar outras crianças”, disse Nekhili. “Eles apoiam uns aos outros e compartilham seus conhecimentos.”

Para Jörg Michael, o projeto demonstra como instituições importantes como clubes de futebol podem ser para integração. “Deveria ser um dever dos clubes estarem socialmente engajados”, disse ele. “É por isso que desenvolvemos as diretrizes e queremos mostrar como pode ser simples oferecer esses treinamentos”.

Depois de apenas 60 minutos, a sessão de hoje chega ao fim, com as crianças mais uma vez circulando e usando a última energia restante para gritar “Fußball” – tudo em um único idioma e com um sorriso radiante.

Este artigo foi traduzido do alemão