Irã afirma ativar centrífugas ‘avançadas’ após censura da AIEA | Notícias sobre armas nucleares

O Irão disse que irá activar centrifugadoras “novas e avançadas” em resposta a uma resolução adoptada pelo conselho da Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA) censurando-o por falta de cooperação.

A moção foi apresentada pela França, Alemanha, Reino Unido e Estados Unidos no conselho de 35 países do órgão de vigilância nuclear das Nações Unidas e segue um semelhante em junhocriticado então pelo Irão como “precipitado e imprudente”.

A Organização de Energia Atómica do Irão e o Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano condenaram a aprovação da resolução e disseram na sexta-feira que o chefe nuclear do Irão, Mohammad Eslami, emitiu ordens para lançar centrifugadoras novas e avançadas, máquinas poderosas que giram rapidamente para enriquecer urânio.

A declaração conjunta acrescenta que “a cooperação técnica e de salvaguardas com a AIEA continuará, como no passado” e no âmbito dos acordos celebrados pelo Irão.

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, esta semana esforços condenados pelos países europeus para aprovarem a sua quarta resolução desde 2020, dizendo que isso “complicaria” as conversações nucleares.

A resolução destacou a “profunda preocupação” do Diretor Geral da AIEA, Rafael Grossi, com a presença de “material nuclear não declarado” em vários “locais não declarados” no país.

Também apontou para as conclusões de Grossi “de que o material nuclear utilizado no Irão não foi declarado como necessário” ao abrigo do próprio acordo de salvaguarda do país delineado no Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares (TNP).

Mas Grossi indicou durante sua viagem a Teerã na semana passada que estava fazendo algum progresso com as fiscalizações.

O Irão tinha concordado com uma exigência da AIEA de limitar o seu stock de urânio altamente enriquecido até apenas 60% de pureza, bem abaixo do nível de enriquecimento para armas de 90% necessário para uma bomba.

Dezenove membros do conselho da AIEA votaram a favor da resolução. Rússia, China e Burkina Faso opuseram-se, 12 abstiveram-se e um não votou, disseram diplomatas que falaram sob condição de anonimato na votação a portas fechadas.

A China e a Rússia votaram contra todas as outras medidas de censura anteriores contra o Irão na AIEA, incluindo em 2020, 2022 e junho de 2024.

A medida de censura ocorre no momento em que o presidente eleito dos EUA, Donald Trump, se prepara para regressar à Casa Branca.

O primeiro mandato de Trump foi marcado por um período particularmente tenso com o Irão, quando prosseguiu uma política de “pressão máxima” contra Teerão, que acabou por resultar na decisão unilateral de Washington de retirar-se do acordo nuclear com o Irã de 2015 com as potências mundiais.

Em resposta, o Irão intensificou seu enriquecimento nuclear.

Relatórios confidenciais da AIEA aos Estados membros, divulgados aos meios de comunicação social esta semana, indicaram que o Irão desafiou as exigências internacionais para controlar o seu programa nuclear.

O órgão de vigilância da ONU nomeou anteriormente dois locais perto de Teerão – Varamin e Turquzabad – onde houve vestígios de urânio processado, segundo inspectores da AIEA.

A resolução apelava ao Irão para fornecer “explicações tecnicamente credíveis” para a presença de partículas de urânio encontradas em dois locais não declarados. A AIEA deve continuar suas discussões na sexta-feira.