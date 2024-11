‘Meu cachorro é obcecado por Donald Trump’ – o desenho animado de Stephen Collins

Com sua última gota de força, ela conseguiu chegar em segurança. Mariam atravessa a fronteira e entra Chade. Forçada a sair pela guerra, ela está fugindo Sudão. O pouco que ainda tem, ela amarrou em um carrinho pequeno. A jovem passou por um inferno. Algo sobre o qual ela ainda não é capaz de falar. Até o sobrenome ela guarda para si.

No seu país natal, o Sudão, dois grupos fortemente armados travam uma batalha pelo poder: o exército sudanês e as forças paramilitares de apoio rápido (RSF). Desde Abril de 2023, os combatentes têm espalhado violência e terror por todo o país – arrasando aldeias, violando mães e as suas filhas, destruindo campos e saqueando gado. Os homens estão a ser torturados e assassinados e os filhos são recrutados à força e raptados. Violência além da compreensão – e sem fim à vista.

Guerra no Sudão: quem apoia os dois rivais? Para ver este vídeo, ative o JavaScript e considere atualizar para um navegador que suporta vídeo HTML5

Uma fuga para a pobreza

Adré é a passagem de fronteira mais importante entre o Sudão e o Chade. Três soldados armados estão do lado sudanês. Eles permitem que os refugiados passem implacáveis. Aqui, na terra de ninguém entre os dois países, ergue-se uma ponte em ruínas. Era para fazer parte de um extenso sistema rodoviário – para ajudar o comércio a florescer entre os vizinhos. Mas as coisas aconteceram de forma diferente: agora centenas de pessoas atravessam a fronteira todos os dias pela estrada de barro vermelho.

E quanto mais violência há no Sudão, mais pessoas vêm. Onze milhões de sudaneses foram deslocados. A maioria deles permanece dentro do país.

Mas o Chade já acolheu 1,1 milhões de refugiados, embora seja um dos países mais pobres do mundo e tenha os seus enormes problemas para resolver. As alterações climáticas, por exemplo, estão a afectar duramente o país. Inundações severas alternam-se com períodos de seca extrema. Uma em cada três pessoas aqui vive em extrema pobrezacom menos de 2,15 dólares (2,04 euros) por dia.

Mariam fugiu para o Chade, tal como centenas de milhares de sudaneses Imagem: Katharina Kroll/DW

‘Qualquer país ficaria sobrecarregado’

Primeiro, Mariam é cadastrada no centro de acolhimento do Agência das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) em Adré. Ela então viaja mais alguns quilômetros até um acampamento temporário. Seus cinco filhos estão esperando por ela lá. Adré, uma pequena cidade com uma população de 40 mil habitantes, abriga agora um campo temporário de refugiados com 230 mil pessoas. Lonas plásticas improvisadas se estendem até onde a vista alcança. A maioria das pessoas aqui são mulheres e crianças.

Svenja Schulze, ministra do Desenvolvimento da Alemanha, está visitando a região fronteiriça. Ela quer aumentar a conscientização sobre o que as Nações Unidas descrevem como a maior e mais rápida crise de refugiados do mundo. Ela prometeu 57 milhões de euros em ajuda adicional da Alemanha. Dinheiro que as organizações de ajuda utilizam, por exemplo, para construir infra-estruturas de electricidade e água a longo prazo.

“Qualquer país ficaria sobrecarregado com um número tão grande de refugiados”, disse Schulze. “Nenhuma região, nenhum país poderia gerir isto sozinho. E é por isso que a comunidade internacional deve demonstrar solidariedade.” Schulze está incentivando o país a fazer mais para ajudar Chad.

Assim que os refugiados sudaneses cruzarem a fronteira com o Chade, alcançarão segurança Imagem: Katharina Kroll/DW

O poder nas mãos da família Déby

Chad não é um parceiro fácil. Quando o ditador de longa data do país, Idriss Déby, morreu, o poder permaneceu firmemente nas mãos da sua família. Em abril de 2024, seu filho Mahamat Idriss Déby foi eleito presidente em uma votação polêmica. Ele governa o Chade com mão pesada e autoritária.

Membros da oposição e jornalistas levam vidas perigosas aqui. Além do seu parceiro estratégico mais importante, a França, a potência colonial que outrora governou aqui, o governo também se volta para novos aliados, incluindo o Emirados Árabes Unidos (EAU), que apoia o governo com empréstimos baratos e ajuda orçamental.

Mas diz-se que o Chade deixou a sua fronteira aberta a mais do que apenas refugiados. “É um segredo aberto que os Emirados Árabes Unidos fornecem armas ao Sudão através do Chade”, diz Ulf Laessing, chefe do programa regional do Sahel na Fundação Konrad Adenauer, que é afiliada ao grupo conservador alemão União Democrata Cristã partido (CDU). “Deveria haver um embargo de armas. A Rússia e os Emirados Árabes Unidos devem parar de fornecer armas. Sem isso, as negociações de paz não fazem sentido”, diz Laessing.

O ministro dos Negócios Estrangeiros do Chade, Abderaman Koulamallah, está à porta do seu escritório na capital, N’Djanema. Ele está dando uma breve entrevista coletiva com seu convidado alemão. O que é que o seu país está a fazer para impedir a entrada de armas no Sudão através do Chade?, perguntam-lhe. O ministro das Relações Exteriores jura: “Pessoalmente, não conheço nenhum país que forneça armas ao Sudão. E se soubesse, diria que sim, pois Deus é minha testemunha.

A Ministra do Desenvolvimento alemã, Svenja Schulze, manteve conversações com Abderaman Koulamallah, Ministro das Relações Exteriores do Chade Imagem: Katharina Kroll/DW

“Que tipo de resposta se pode esperar – o ministro está a proteger os seus interesses”, disse Baldal Oyamta pouco mais tarde, em resposta às observações do ministro. Oyamta é o coordenador nacional da Liga Chadiana para os Direitos Humanos. Ele sabe muito bem como o governo lida com os críticos. “Lidar com os refugiados é uma coisa. Mas interesses políticos, interesses militares, isso é outra coisa.”

Um pedaço de terra para sobreviver

No leste do Chade, na fronteira com o Sudão, as organizações de ajuda da ONU estão a tentar dar aos refugiados do Sudão um futuro a longo prazo. Eles criaram 21 campos de refugiados em todo o país – cada um deve abrigar 50 mil pessoas. É muito difícil encontrar locais adequados para os acampamentos na paisagem árida e empoeirada, diz Pierre Camera, do ACNUR. Isso ocorre porque não há absolutamente nenhuma infraestrutura.

“Portanto, temos que construir totalmente do zero”, diz Pierre Camara. Serviços de abastecimento de água, electricidade, cuidados de saúde, escolas – e ainda assim apenas 29% da ajuda internacional urgentemente necessária foi prometida. É uma crise esquecida. “O que não é suficiente para proporcionar condições de vida dignas e dignas aos refugiados”, acrescenta Camara. E pelo menos mais cinco campos de refugiados precisam de ser construídos com urgência.

Sudão: Guerra e crise humanitária são um “fracasso das elites” Para ver este vídeo, ative o JavaScript e considere atualizar para um navegador que suporta vídeo HTML5

As organizações de ajuda da ONU estão a trabalhar em estreita colaboração com o governo do Chade. Fornece aos refugiados parcelas de terra ao redor dos campos onde podem cultivar os seus próprios alimentos. “Queremos ajudá-los a cultivar a terra, a cultivar vegetais que gerem rendimentos”, afirma Alexandre Le Cuziat, vice-chefe do Programa Alimentar Mundial (PAM). As comunidades em redor dos campos de refugiados também deverão beneficiar. Eles também deveriam receber recursos para cultivar seus próprios alimentos. O objetivo é evitar tensões devido aos poucos recursos disponíveis.

Na esperança de voltar para casa

“Infelizmente, temos de assumir que a maioria dos refugiados não poderá regressar ao Sudão num futuro próximo”, disse a Ministra do Desenvolvimento da Alemanha, Svenja Schulze, durante a sua visita. Mesmo a ajuda humanitária não é uma solução permanente. “É por isso que esta abordagem de dar terras aos refugiados e às comunidades do Chade para que possam ser usadas como terras aráveis ​​e pastagens é tão inovadora: quem tem terras férteis pode sustentar-se.”

Mariam agora tem que esperar e ver o que o futuro reserva para ela e sua família no Chade. Ela não perdeu a esperança de um dia poder regressar ao seu Sudão natal. Esse, diz ela, é o seu maior desejo.

Este artigo foi escrito originalmente em alemão.