Irlanda adia reação da Argentina após início rápido | Série Nações de Outono

Brendan Fanning at the Aviva Stadium



Jeopardy é uma palavra muito difundida no rugby atualmente. É usado principalmente para se referir à forma como as competições são estruturadas, mas também para descrever partidas individuais. Este tinha bastante. Nem sempre evidente, especialmente no primeiro tempo, quando a Irlanda parecia muito melhor do que contra os All Blacks há uma semana. Mas a corrida na reta final, com a Argentina com um homem a menos, teve muito sucesso. Quando finalmente a pressão foi aliviada para o time da casa, praticamente todos eles deram o golpe. E então deu graças pela libertação.

Foi isso que aconteceu. Coincidentemente, já se passaram 25 anos desde uma longa noite em Lens, quando um tipo diferente de finalização mudou o rugby em ambos os países. Estranhamente, foi melhor para ambos, embora para a Irlanda esse bônus demorasse muito para chegar. Perder na noite se transformou em vitória no longo prazo.

O final do jogo aqui deveria ter fracassado com a perda do substituto Francisco Gomez Kodela, para um chute alto sobre Caelan Doris. Lutando desesperadamente para levantar o cerco que deveria ter dito aos Pumas que o baile havia acabado e era hora de voltar para casa. Em vez disso, eles seguiram em frente, avançando em seu jogo curto, até que finalmente tossiram a bola em outra corrida com a linha a apenas cinco metros de distância.

Considerando que há poucas coisas que Andy Farrell gosta mais nesta vida do que um desafio, ele deveria estar radiante. Ele dificilmente considerou esse acabamento em seu orçamento.

“Foram três ou quatro jogos em um, não foi?” ele disse depois. “Estamos muito satisfeitos por conseguir a vitória. Havia algumas coisas que precisávamos aprender na semana passada e outras que precisávamos abordar em campo, mas não o fizemos. Dissemos na semana passada que tínhamos uma chance feia de vencer, mas conseguimos esta semana, o que foi uma vantagem.”

O primeiro tempo esteve longe de ser feio, quando o try do jogo foi prejudicado quando Tadhg Beirne perdeu o controle ao passar por cima da linha. Naquele momento era difícil ver as glândulas sudoríparas trabalhando na prorrogação nos últimos 10 minutos de jogo.

A essa altura o coração de Felipe Contepomi já devia estar batendo forte no peito. Para os Pumas, esta foi uma estação difícil de suportar. Eles mantiveram a compostura no primeiro tempo, quando a Irlanda fez três tentativas – duas nos primeiros seis minutos para Jack Crowley e Mack Hansen, com Joe McCarthy seguindo na meia hora – enquanto Tomás Albornoz cutucou o placar através do chute.

“Estou muito orgulhoso dos meninos”, disse Contepomi. “Uma coisa que precisamos melhorar é a largada, mas persistimos e continuamos assim. A Irlanda jogou tudo em nós, mas defendemos bem.”

Quando a Argentina marcou um belo try individual através de Jean Cruz Mallia, deixando três camisas verdes em seu rastro, eles aceleraram – e mais rápido novamente quando Albornoz fez mais três com o melhor em campo Joe McCarthy levando o lixo.

Então, tendo sobrevivido ao seu próprio feitiço contra um homem no início do jogo – Matias Moroni acertou Crowley no alto, o que custou uma chance ao seu time – eles estavam muito no negócio. Mas a Irlanda defendeu bem, mesmo que a sua abordagem de jogo tenha incomodado Farrell: eles estavam a entrar atrás da parede azul e depois a perder a compostura.

Juan Cruz Mallia foge para marcar o try da Argentina. Fotografia: Peter Morrison/AP

O que valeu a pena para a Irlanda foi o desempenho dos estreantes Tom Clarkson e Sam Prendergast.

“Achei que ele foi excelente”, disse Farrell sobre seu zagueiro substituto, que está na fila para ser titular contra Fiji no próximo sábado. “Ele estava tão tranquilo jogando sua primeira internacionalização naquele tipo de posição e nesse tipo de situação. Ele teve um bom ritmo na linha e mostrou que tipo de caráter ele tem.”

O desempenho de Clarkson foi bastante sólido em uma área onde a Irlanda tem poucos funcionários, tanto de cabeça solta quanto de cabeça dura. No outro extremo da escala, Cian Healy está agora empoleirado com o seu traseiro largo no mesmo degrau de 133 internacionalizações que Brian O’Driscoll. Continuar jogando devido ao caminho de lesões que percorreu é em parte milagre, em parte perseverança. É também um comentário sobre a falta de profundidade, o fato de eles ainda discarem o número dele nos finais de semana de teste. Eles precisam de muito mais tráfego nessa zona.

A perspectiva de zero em dois na série Autumn Nations sempre foi um tiro no escuro para a Irlanda, mas sua perspectiva manteve Farrell, e sua capitã, Doris, especialmente, nervosos durante toda a semana. O final do jogo provou que eles tinham todos os motivos para estarem preocupados.