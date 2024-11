Com o álbum “From Zero”, segunda saída do grupo Linkin Park

O grupo Linkin Park, em maio de 2024. Da esquerda para a direita: Brad Delson, Colin Brittain, Mike Shinoda, Emily Armstrong, Dave Farrell, Joe Hahn. James Minchin

Domingo, 3 de novembro, em Paris, 40.000 espectadores se reuniram na Paris La Défense Arena para celebrar o renascimento no palco do Linkin Park com sua nova vocalista Emily Armstrong. Desde o seu retorno à luz no início de setembro, a banda californiana de nu metal explode os medidores: o single inaugural A Máquina do Vazio já é a música de rock mais ouvida do ano, com mais de 100 milhões de reproduções acumuladas no Spotify. Do zeroseu oitavo álbum de estúdio, mal foi lançado quando um Stade de France está agendado para o verão de 2025, como parte de uma grande turnê mundial.

Quem poderia imaginar, há sete anos, que a banda de Agoura Hills (Califórnia) faria um retorno tão estrondoso? Em junho de 2017, o Linkin Park foi a atração principal do Hellfest, uma meca da música extrema com sede em Clisson (Loire-Atlantique). A recepção lá é gelada; Mais uma luzseu último trabalho, de forte orientação pop, não é unânime entre o público do metal. No dia seguinte, o cantor Chester Bennington, afetado por essas reações, comoveu-se com isso em sua conta no Twitter. O baixista Dave “Phoenix” Farrell, um homem de quarenta anos de boné e roupa esportiva, lembra do incidente. « Em nossa defesa, sempre tivemos um temperamento combativo. A coisa mais metal que pudemos fazer no Hellfest foi tocar músicas tranquilas. »

Terremoto um mês depois: Chester Bennington se mata em 20 de julho. A cantora com a voz rouca do tubo Rastejando lutou contra depressão recorrente e vários vícios. O trauma é tão violento quanto inesperado para seus fiéis cúmplices Mike Shinoda (compositor, segundo vocalista e rapper), Joe Hahn (DJ), Brad Delson (guitarra), Dave Farrell (baixo) e Rob Bourdon (bateria). Poucos grupos conseguem recuperar de tal tragédia, e ainda mais em gerar novo entusiasmo público: AC/DC, Lynyrd Skynyrd e Alice in Chains estão entre as raras excepções identificadas.

“Uma excitação geral”

Sete anos depois, no dia seguinte ao triunfo na La Défense Arena de Paris, Emily Armstrong, Mike Shinoda e “Phoenix” divertiram-se num palácio localizado a poucos passos dos Campos Elísios. Além da segunda partida, Do zero (“começando do zero”), título de seu último álbum, é simbólico de duas maneiras: « Esse era o nome da nossa primeira banda, Xero, antes de optarmos pela Hybrid Theory com a chegada de Chester, depois pelo Linkin Park, explica o afável Mike Shinoda, o verdadeiro cérebro do grupo. Naquela época ainda procurávamos o nosso som, a nossa identidade. Nesse sentido, éramos um pouco como o grupo de hoje com Emily. Mas o bom é que agora temos muita experiência. » Sangue novo também é infundido com o baterista Colin Brittain, que substitui Rob Bourdon.

