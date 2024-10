Israel apura falha em ataque do Hezbollah contra base – 14/10/2024 – Mundo

Ed Aarons



Cnunca Rio Fernando precisa de inspiração, ele se lembra da mãe. Crescendo em Friary Estate em Peckham, sul de Londres, Janice St Fort “sempre foi conhecida por ajudar outras pessoas”. “Se uma das mães da propriedade estivesse com problemas, ela descia e perguntava: ‘O que está acontecendo?’”, Diz o ex-zagueiro do Manchester United e da Inglaterra. “Ela era uma realizadora – alguém em quem as pessoas podiam confiar.”

Ferdinand reflete com orgulho sobre as conquistas da sua fundação, que a sua mãe ajudou a estabelecer em 2012 e que atingiu novos patamares desde a sua morte, há sete anos. Trabalhando com comunidades desfavorecidas e com o objetivo de proporcionar oportunidades e caminhos para o emprego em vários campos, Fundação Rio Fernando estima-se que tenha prestado apoio a mais de 10.000 jovens do Reino Unido, Irlanda e outros países.

“Já vi minha mãe fazendo isso – chegando em momentos de loucura, em todas as horas que Deus manda fazer coisas para outras pessoas”, diz Ferdinand. “Eu apenas vejo isso como uma progressão natural em minha vida.”

A fundação começou com uma arrecadação de fundos organizada por James Corden enquanto Ferdinand estava no United. “Eu estava fazendo algumas coisas porque, assim como qualquer criança da minha região ou formação, eu queria retribuir, mas não sabia como fazer. Eu realmente não tinha os recursos ou a infraestrutura para causar um impacto adequado ao longo do tempo.”

Isso mudou quando Gary Stannett foi nomeado executivo-chefe da fundação em 2019. Trabalhador jovem qualificado que trabalhou para a fundação do Crystal Palace, ele – junto com sua equipe – ajudou a criar um caminho para vários setores, trabalhando em estreita colaboração com alguns dos executivos de Ferdinand. parceiros comerciais como BT Sport, Aston Martin e Warner Music.

“Percebemos que estávamos envolvendo as crianças, mas não as mantendo porque elas não têm oportunidade de trabalhar”, diz Ferdinand. “Se conseguíssemos criar uma oportunidade de conseguir um emprego nas indústrias onde vemos muitas crianças trabalhando, nos esportes e no entretenimento, então teríamos uma chance muito boa. Agora estamos indo muito além do futebol.”

Ferdinand no papel de comentarista da TNT Sports ao lado da apresentadora Laura Woods, José Mourinho e Jude Bellingham do Real Madrid. Fotografia: Tom Jenkins/The Guardian

Os programas proporcionam experiência e oportunidades de trabalho e incentivam os jovens a obter qualificações que lhes permitam ingressar na indústria escolhida. A marca de moda Ralph Lauren contratou quatro pessoas que estão sendo orientadas em estágios remunerados que deverão levar a cargos permanentes.

“Eu costumava passar por lojas assim e nem sequer tinha permissão para entrar”, diz Ferdinand. “Então, pensar que agora tenho filhos que estão passando pela minha fundação e que estão realmente entrando na barriga dessas empresas e tendo a oportunidade de conseguir um emprego, isso é o suficiente para mim. Onde estamos agora… não posso sentar aqui e dizer que fui um visionário, mas isso foi além de onde eu pensava que poderia estar.”

Mais de 1.200 pessoas cumprimentaram Ferdinand e a sua esposa, Kate, quando participaram num evento no Sligo Rovers em Março, com crianças de ambos os lados da fronteira irlandesa convidadas a jogar num torneio de futebol em reconhecimento do seu progresso com a fundação. Ferdinand assumiu o comando de uma das equipes e – como seria de esperar – levou as coisas muito a sério. “Surgiu a energia competitiva”, admite. “Nós vencemos!”

Darryl Forsythe, líder do programa da fundação para a Irlanda do Norte e Irlanda, diz que a oportunidade para a comunidade local ver Ferdinand foi inspiradora: “Ele é simplesmente fantástico com os jovens e realmente se envolve com eles e ouve as suas opiniões. Tive pena dele em Sligo porque, literalmente, durante todo o dia ouvíamos crianças gritando: ‘Rio, Rio’, em busca de autógrafos e fotos. Mas ele sempre leva tempo.”

Nove anos depois de Ferdinand ter pendurado as botas, a sua popularidade perdura, a julgar pelo número de pessoas – incluindo duas polícias de serviço – que lhe pedem uma selfie enquanto o Guardian tira a sua fotografia. O jogador de 45 anos diz que está mais ocupado atualmente como comentarista da TNT Sports do que durante sua carreira de jogador, mas reconhece a importância de mostrar a cara nos eventos.

“As pessoas podem ver besteiras ou se é apenas uma manobra de relações públicas”, diz ele. “Tive a sorte de, ao longo dos anos, ter alguns momentos realmente íntimos com pessoas que passaram pela fundação em vários estágios. Pode ser bastante emocional. Já tive pessoas que desabaram ou começaram a chorar só de pura alegria ou por causa das oportunidades que tiveram. Essa é a parte mais gratificante, quando você vê o impacto que isso tem.”

pular a promoção do boletim informativo Inscreva-se para Futebol Diário Comece a noite com a visão do Guardian sobre o mundo do futebol Aviso de privacidade: Os boletins informativos podem conter informações sobre instituições de caridade, anúncios on-line e conteúdo financiado por terceiros. Para mais informações consulte nosso política de Privacidade. Usamos o Google reCaptcha para proteger nosso site e o Google política de Privacidade e Termos de Serviço aplicar. após a promoção do boletim informativo

Ferdinand enfrenta David Villa, do Barcelona, ​​durante a final da Liga dos Campeões de 2011. Fotografia: Tom Jenkins/The Guardian

O Iniciativa Além da Bolafinanciado pelo Fundo Internacional para a Irlanda, está a fazer isso. Com sede em oito regiões de cada lado da fronteira, incluindo Enniskillen, de onde era originária a família da mãe de Ferdinand, visa promover a reconciliação entre comunidades e construir confiança entre comunidades tradicionalmente divididas por linhas sectárias, organizando torneios de futebol e workshops que possam levar a futuros empregos. oportunidades.

“Algumas crianças nunca viajaram para fora de suas áreas, então é inovador nesse aspecto”, diz Forsythe. “As áreas que seleccionámos têm níveis bastante elevados de privação e desemprego juvenil, mas também sofreram com problemas inter-religiosos entre comunidades onde existe um elevado risco de serem recrutados para outras actividades. Isto lhes dá a oportunidade de ver o que está acontecendo em diferentes partes do país. O futebol é uma ferramenta brilhante de integração e há algumas crianças realmente fantásticas que se transformaram em jovens líderes.”

Ferdinand diz: “O conflito transfronteiriço era algo de que se ouvia muito quando eu era criança, por isso ressoou imediatamente em mim. Quando você vai lá, você pode sentir a história imediatamente. Então, poder montar um programa que impacte esses jovens é incrível.”

Uma equipa da fundação acaba de regressar da África do Sul, onde ministrou um workshop para crianças locais, e espera criar oportunidades semelhantes no desfavorecido distrito de Cape Flats, na Cidade do Cabo. Ferdinand diz que o escopo do trabalho é algo de que Janice ficaria orgulhosa.

“Essa era a paixão da minha mãe. Por mais que isso seja coisa minha, é o legado dela também. Se eu fosse mais jovem, esperaria que alguém pudesse entrar em minha comunidade e me ajudar. Quantas crianças (abandonam a educação) por falta de interesse ou problemas financeiros e depois não sabem o que fazer? Tive sorte de ter futebol. Nem todo mundo tem essa paixão ou ética de trabalho, mas trata-se de tentar orientá-los.”