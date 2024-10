Israel ataca alvos militares no Irã em ataque de represália | Irã

Bethan McKernan in Jerusalem and Andrew Roth in Washington



Israel lançou ataques aéreos directos contra o Irão, num ataque retaliatório de alto risco que aproxima o Médio Oriente de uma guerra regional que poderá atrair os EUA.

Os militares israelenses disseram ter completado seu ataque aéreo na manhã de sábado, atingindo locais de fabricação de mísseis e defesas aéreas em diversas áreas do interior. Irã. A emissora pública de Israel disse que três ondas de ataques foram concluídas.

As defesas aéreas iranianas disseram que Israel atacou alvos militares nas províncias de Teerã, Khuzistão e Ilam e que “danos limitados” foram causados ​​a alguns locais.

A agência de notícias oficial IRNA informou que dois soldados foram mortos. “O exército da República Islâmica do Irão, ao defender a segurança do Irão e proteger o povo e os interesses do Irão, sacrificou dois dos seus combatentes enquanto combatia projécteis do regime criminoso sionista”, afirmou o comunicado.

Um alto funcionário dos EUA descreveu os ataques como “extensos”, “precisos” e contra alvos militares em todo o Irão. Os EUA não participaram nos ataques, disse o responsável, mas trabalharam com o governo israelita para encorajar um ataque de baixo risco e sem danos civis. “O efeito foi uma resposta proporcional de autodefesa. O efeito é dissuadir ataques futuros e degradar a capacidade do Irão de lançar futuros ataques.”

O responsável sublinhou que os EUA consideraram a operação como um “fim à troca de tiros entre Israel e o Irão”.

“Este deveria ser o fim do intercâmbio militar direto entre Israel e o Irão – tivemos um intercâmbio direto em abril e isso foi encerrado e agora tivemos este intercâmbio direto novamente.”

Pelo menos sete explosões foram relatadas na capital, Teerã, e nas proximidades de Karaj, bem como na cidade oriental de Mashhad, pouco depois das 2h30, horário local, no sábado, quando jatos israelenses atingiram alvos militares no país.

A mídia iraniana inicialmente pareceu minimizar os ataques aéreos, observando que o aeroporto de Teerã estava operando normalmente. A TV estatal relatou várias explosões fortes ouvidas em torno da capital, enquanto a agência de notícias estatal, IRNA, disse que não houve vítimas. Não houve comentários oficiais imediatos sobre a origem das explosões, que os meios de comunicação iranianos relataram estar sob investigação. Sistemas de defesa aérea foram ativados em todo o país.

Em uma declaraçãoas Forças de Defesa de Israel (IDF) tomaram a rara medida de reconhecer o ataque ao Irão, numa confirmação de que uma guerra paralela de décadas entre os estados inimigos se tornou agora firmemente revelada. Kan, a emissora pública israelense, disse que dezenas de caças estiveram envolvidos na operação.

“Em resposta a meses de ataques contínuos do regime iraniano contra o estado de Israel – neste momento as Forças de Defesa de Israel estão conduzindo ataques precisos contra alvos militares no Irã”, disse a IDF em um comunicado postado em X.

Os ataques eram amplamente esperados como uma retaliação a uma barragem de mísseis lançada pelo Irã em 1º de outubro, quando cerca de 180 mísseis balísticos foram disparados contra Tel Aviv e bases militares. Teerã disse que a salva sem precedentes foi disparada em apoio ao seu aliado libanês, o Hezbollah, após a invasão terrestre de Israel, bem como em resposta à assassinato de Ismail Haniyeh, líder do Hamas, na capital iraniana em julho.

Embora a maioria dos mísseis tenha sido abatida, dezenas conseguiram atingir a base aérea de Nevatim, demonstrando que o Irão poderia penetrar, pelo menos parcialmente, nos sofisticados sistemas de defesa aérea de Israel em alguns dos locais mais protegidos do país. Uma pessoa foi morta na Cisjordânia ocupada.

O presidente dos EUA, Joe Biden, disse que Israel não deveria ter como alvo as instalações nucleares ou petrolíferas iranianas, num esforço para evitar uma escalada do conflito que poderia levar a uma guerra direta.

Um erro de cálculo poderia levar o Irão e Israel a hostilidades em grande escala; os EUA, aliado fiel de Israel e principal fornecedor de armas, está cauteloso em ser arrastado para a luta e de impactos negativos na indústria petrolífera global.

Antes de Israel lançar os ataques aéreos no sábado, o Irão tinha alertado repetidamente que “não havia linhas vermelhas” para o Irão na questão da sua defesa. Na semana passada, o ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, Abbas Araghchi, também ameaçou indirectamente as forças dos EUA contra a operação em Israel, depois de Washington ter enviado uma bateria do sistema avançado de defesa antimísseis Thaad e 100 soldados para ajudar o seu aliado no meio das tensões.

No entanto, um comandante da Guarda Revolucionária Iraniana declarou implicitamente em declarações na quinta-feira que seria pouco provável que Teerão retaliasse mais se o ataque de Israel fosse considerado “limitado” e não causasse baixas.

O meio de comunicação norte-americano Axios informou no sábado que as autoridades norte-americanas e israelitas avaliam que o Irão responderá militarmente, mas de forma limitada.

No comunicado de sábado, os militares de Israel disseram que os ataques foram uma retaliação a uma série de ataques contra Israel, incluindo o ataque de 7 de outubro de 2023 do grupo palestino Hamasin, aliado do Irã, no qual 1.200 israelenses foram mortos e outros 250 sequestrados.

Israel respondeu lançando a guerra na Faixa de Gaza, que devastou a região e matou pelo menos 42 mil palestinos. Israel também lançou sistemas aéreos e operações terrestres contra o Hezbollahoutra milícia poderosa no “eixo de resistência” de Teerão, no Líbano, depois de um ano de tiroteio transfronteiriço que deslocou centenas de milhares de pessoas em ambos os lados da fronteira. Os combates em Gaza atraíram outros representantes iranianos que operam na Síria, no Iraque e no Iémen.

A declaração dizia: “O regime do Irão e os seus representantes na região têm atacado incansavelmente Israel desde 7 de Outubro – em sete frentes – incluindo ataques directos a partir de solo iraniano. Como qualquer outro país soberano do mundo, o Estado de Israel tem o direito e o dever de responder.”

Israel teme uma custosa guerra de desgaste com o Irão enquanto luta em Gaza e Líbano. Depois de Teerão ter disparado a sua primeira salva directa contra Israel em Abril, em retaliação pelo assassinato de um alto comandante da Guarda Revolucionária Iraniana na Síria, Israel atendeu aos apelos ocidentais por contenção, atacando uma bateria de defesa aérea numa base aérea iraniana.

O ministro da defesa de Israel, Yoav Gallant, disse esta semana que os inimigos “pagariam um alto preço” por tentarem prejudicar Israel.

A Casa Branca foi notificada pouco antes de Israel realizar ataques aéreos contra o Irã, disse um porta-voz. O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, disse na quarta-feira que a retaliação de Israel não deveria levar a uma maior escalada.

“Entendemos que Israel está a conduzir ataques direcionados contra alvos militares no Irão como um exercício de autodefesa e em resposta ao ataque com mísseis balísticos do Irão contra Israel em 1 de outubro”, disse Sean Savett, porta-voz do conselho de segurança nacional da Casa Branca.

Numa possível indicação da extensão do ataque de Israel no sábado, a mídia estatal na Síria também informou que as defesas aéreas sírias interceptaram “alvos hostis” e “sons de explosões” perto da capital, Damasco, sem dar mais detalhes.